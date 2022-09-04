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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Лиллестрем
Волеренга - Лиллестрем: обзор матча 04 сентября 2022
Волеренга
04.09.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
3 : 1
Завершен
Лиллестрем
22'
О. Сахрауи
45'
Т. Бервен
71'
О. Сахрауи
51'
Э. Гарнас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Лиллестрем
Замена
М. Риснаэс
️️️️
О. Сахрауи
82'
78'
Замена
А. Симсир
️️️️
И. Ибрахимай
Замена
Х. Удаль
️️️️
Т. Бервен
74'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
О. Хольм
73'
73'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
К. Реслер
73'
Замена
К. Кайринен
️️️️
Л. Рангер
ГОЛ! 3:1!
О. Сахрауи
Пас отдал
Т. Кристенсен
71'
70'
Желтая карточка
К. Реслер
Замена
С. Джатта
️️️️
Я. Энг
58'
51'
ГОЛ! 2:1!
Э. Гарнас
ГОЛ! 2:0!
Т. Бервен
Пас отдал
О. Сахрауи
45'
ГОЛ! 1:0!
О. Сахрауи
Пас отдал
Я. Энг
22'
14'
Желтая карточка
Э. Гарнас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
2
Ларс Рангер
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Волеренга
1
Сондре Россбах
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Marius Lundemo
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
3-2-1-5
24
Странд
35
Жута
4
Страндберг
18
Юклеред
10
Кристенсен
11
Сахрауи
15
Хольм
26
Сьеэн
19
Бервен
17
Энг
4
3-1-3-4
5
Огбу
25
Реслер
20
Драгснес
18
Мэттью
29
Ибрахимай
23
Осен
4
Кнудсен
21
Кристиансен
10
Ольсен
4
Гарнас
2
Рангер
15
Хольм
9
Йенсен
9
Йенсен
15
Хольм
11
Сахрауи
23
Риснаэс
23
Риснаэс
11
Сахрауи
17
Энг
20
Джатта
20
Джатта
17
Энг
19
Бервен
19
Удаль
19
Удаль
19
Бервен
29
Ибрахимай
58
Симсир
58
Симсир
29
Ибрахимай
2
Рангер
6
Кайринен
6
Кайринен
2
Рангер
25
Реслер
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
25
Реслер
Остались в запасе
Волеренга
Лиллестрем
1
Сондре Россбах
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Волеренга - Лиллестрем
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
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