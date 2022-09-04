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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Сассуоло
Кремонезе - Сассуоло: обзор матча 04 сентября 2022
Кремонезе
04.09.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Сассуоло
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ч. Пикель
83'
82'
Замена
А. Альварес
️️️️
А. Лорьенте
Желтая карточка
Ф. Тсаджут
78'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Д. Окереке
76'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
С. Дессер
76'
75'
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Фраттези
75'
Замена
А. Харруи
️️️️
Г. Кирьякопулос
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
Л. Дзанимачча
61'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Э. Валери
61'
55'
Замена
М. Энрике
️️️️
К. Торстведт
47'
Желтая карточка
К. Торстведт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
13
Ионуц Раду
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
22
Дориан Чезковски
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Сассуоло
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Раду
4
Айву
21
Кирикеш
24
Лочошвили
14
Валери
18
Пикель
18
Гильоне
8
Эскаланте
98
Дзанимачча
9
Дессер
29
Окереке
3-2-2-2-1
47
Консильи
13
Рожерио
6
Эрлич
67
Феррари
22
Тольян
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
20
Лопес
45
Лорьенте
42
Торстведт
9
Пинамонти
14
Валери
12
Куальята
12
Куальята
14
Валери
98
Дзанимачча
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
98
Дзанимачча
29
Окереке
92
Буонаюто
92
Буонаюто
29
Окереке
9
Дессер
74
Тсаджут
74
Тсаджут
9
Дессер
18
Пикель
9
Чиофани
9
Чиофани
18
Пикель
16
Фраттези
23
Айхан
23
Айхан
16
Фраттези
42
Торстведт
7
Энрике
7
Энрике
42
Торстведт
77
Кирьякопулос
21
Харруи
21
Харруи
77
Кирьякопулос
45
Лорьенте
9
Альварес
9
Альварес
45
Лорьенте
Остались в запасе
Кремонезе
Сассуоло
21
Джанлука Саро
ВР
22
Дориан Чезковски
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
22
Дориан Чезковски
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Кремонезе - Сассуоло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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