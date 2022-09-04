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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Сигма
Пардубице - Сигма: обзор матча 04 сентября 2022
Пардубице
04.09.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Сигма
45+2'
Я. Покорны
76'
А. Русек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Сигма
90'
Замена
L. Gressak
️️️️
Р. Брейте
Замена
N. Akosah-Bempah
️️️️
Д. Яношек
89'
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Русек
Пас отдал
Р. Брейте
Желтая карточка
V. Svoboda
73'
Замена
P. Cerny
️️️️
M. Červenka
72'
69'
Желтая карточка
Я. Покорны
46'
Замена
️️️️
Я. Водганел
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Я. Покорны
45'
Желтая карточка
М. Хытил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
30
Marek Červenka
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
38
Якуб Покорны
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Пардубице
6
Tomas Koukola
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Сигма
32
Vit Benes
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
1-3-5
35
Маркович
27
Влчек
39
Яношек
24
23
2
Гранац
19
Хлаваты
28
0
14
3-5-2
7
Брейте
30
Хватал
21
Змозла
38
Покорны
22
Пулоло
30
8
13
Хытил
77
Водганел
9
Русек
1
39
Яношек
14
14
39
Яношек
30
9
9
30
7
Брейте
0
0
7
Брейте
Остались в запасе
Пардубице
Сигма
6
Tomas Koukola
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
32
Vit Benes
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
6
Tomas Koukola
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
Остались в запасе
32
Vit Benes
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Пардубице - Сигма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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