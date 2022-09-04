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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Рапид
Альтах - Рапид: обзор матча 04 сентября 2022
Альтах
04.09.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Рапид
9'
Ю. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Рапид
90'
+4
Желтая карточка
Й. Ауэр
90'
+3
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
Ю. Демир
90'
+2
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Груль
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Д. Райтер
80'
71'
Замена
Т. Шик
️️️️
Н. Кюн
58'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
Ф. Дрейф
58'
Замена
П. Грайль
️️️️
М. Соллбауэр
Замена
Б. Нимага
️️️️
Ш. Хаудум
46'
30'
Желтая карточка
М. Груль
27'
Желтая карточка
А. Пейич
Желтая карточка
Д. Райтер
21'
Замена
С. Айгнер
️️️️
М. Турнвальд
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Демир
Пас отдал
Ф. Дрейф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
17
Аманква Форсон
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Альтах
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
4-3-3
16
37
Эдокполор
34
Турнвальд
17
Ягер
18
Звишенбрюггер
29
Райтер
17
Форсон
27
Хаудум
25
Тибиди
27
Юрчек
9
Нухиу
3-1-3-1-2
1
Хедл
6
Виммер
21
Соллбауэр
5
Морман
6
Пейич
3
Косцельник
5
Кершбаум
19
Кюн
18
Груль
9
Дрейф
22
Демир
34
Турнвальд
19
Айгнер
19
Айгнер
34
Турнвальд
27
Хаудум
29
Нимага
29
Нимага
27
Хаудум
29
Райтер
27
Бишоф
27
Бишоф
29
Райтер
22
Демир
14
Кверфельд
14
Кверфельд
22
Демир
18
Груль
23
Ауэр
23
Ауэр
18
Груль
19
Кюн
13
Шик
13
Шик
19
Кюн
21
Соллбауэр
18
Грайль
18
Грайль
21
Соллбауэр
9
Дрейф
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
9
Дрейф
Остались в запасе
Альтах
Рапид
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
33
Csaba Bukta
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
33
Csaba Bukta
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Альтах - Рапид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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