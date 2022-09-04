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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - АЗ Алкмаар
Эммен - АЗ Алкмаар: обзор матча 04 сентября 2022
Эммен
04.09.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 5 тур
0 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
21'
Й. Одгор
27'
Д. де Вит
34'
Т. Рейндерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - АЗ Алкмаар
81'
Замена
М. де Вит
️️️️
Д. де Вит
80'
Желтая карточка
С. Беукема
Замена
F. Pacheco
️️️️
М. Димерс
79'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
О. Ромени
77'
71'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
Й. Одгор
71'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Й. Класи
63'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
П. Хацидиакос
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Я. Влак
60'
Замена
J. Hardeveld
️️️️
Л. Барнет
60'
34'
ГОЛ! 0:3!
Т. Рейндерс
Пас отдал
Х. Эвьен
27'
ГОЛ! 0:2!
Д. де Вит
21'
ГОЛ! 0:1!
Й. Одгор
Пас отдал
Й. Класи
5'
Желтая карточка
Х. Эвьен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
7
Руй Мендеш
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Эммен
26
Max Wolfs
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
3-1-2-5
13
Вендорп
20
Араухо
4
Вельдмат
8
Бернаду
7
Мендеш
10
Димерс
18
Барнет
34
Живкович
10
Ромени
25
Влак
1
Эльшлегель
4-4-1-1
12
Верхюлст
4
Хацидиакос
31
Беукема
23
Деккер
6
Керкез
14
Рейндерс
26
Эвьен
20
де Вит
8
Класи
9
ван Бредероде
21
Одгор
18
Барнет
2
2
18
Барнет
25
Влак
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
25
Влак
10
Ромени
11
Ассехнун
11
Ассехнун
10
Ромени
10
Димерс
88
88
10
Димерс
20
де Вит
34
де Вит
34
де Вит
20
де Вит
4
Хацидиакос
28
Сугавара
28
Сугавара
4
Хацидиакос
8
Класи
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
8
Класи
21
Одгор
9
Бараши
9
Бараши
21
Одгор
Остались в запасе
Эммен
АЗ Алкмаар
26
Max Wolfs
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
26
Max Wolfs
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Эммен - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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