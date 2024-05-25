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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - НАК Бреда
Эммен - НАК Бреда: обзор матча 25 мая 2024
Эммен
25.05.2024, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
0 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
НАК Бреда
12'
С. Хауген
14'
Я. Ван ден Берг
56'
Р. Куйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эммен - НАК Бреда
77'
Замена
М. Косцельник
️️️️
Р. Куйперс
Замена
J. Smeets
️️️️
Л. Бернаду
76'
66'
Замена
E. Már Ómarsson
️️️️
С. Хауген
66'
Замена
М. Гарбетт
️️️️
Ф. Йенсен
56'
ГОЛ! 0:3!
Р. Куйперс
Пас отдал
К. Мартина
46'
Замена
M. Royo
️️️️
Б. Кемпер
43'
Желтая карточка
Д. Яношек
25'
Желтая карточка
Б. Кемпер
Желтая карточка
B. Van Hoeven
18'
14'
ГОЛ! 0:2!
Я. Ван ден Берг
Пас отдал
Д. Яношек
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Хауген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
8
Майкел Кифтенбельд
(К)
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
20
Петр Пажишек
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
НАК Бреда
15
Куко Мартина
(К)
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
12
Бой Кемпер
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
23
Robin Schouten
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
29
Joey Konings
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
НАК Бреда
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
4-1-1-1-2
32
14
Вос
2
26
Дирксен
23
те Верик
8
Бернаду
8
Кифтенбельд
17
Бесуйен
19
20
Пажишек
1-3-1-4
15
Мартина
2
Лукассен
9
Йенсен
39
Яношек
17
Куйперс
6
12
Кемпер
5
Ван ден Берг
9
Хауген
8
Бернаду
25
25
8
Бернаду
12
Кемпер
21
21
12
Кемпер
17
Куйперс
3
Косцельник
3
Косцельник
17
Куйперс
9
Йенсен
28
Гарбетт
28
Гарбетт
9
Йенсен
9
Хауген
28
28
9
Хауген
Остались в запасе
Эммен
НАК Бреда
16
Киан ван Дорп
ВР
23
Robin Schouten
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
29
Joey Konings
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
21
Victor Wernersson
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
23
Robin Schouten
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
29
Joey Konings
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Остались в запасе
21
Victor Wernersson
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Стейн Вревен
Статистика матча Эммен - НАК Бреда
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
13
Офсайды
3
2
Количество передач
395
420
Сейвы
0
7
Точность передач %
72
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
12
3
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Главный судья:
Rob Dieperink, Netherlands
Стадион:
De Oude Meerdijk, Emmen
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