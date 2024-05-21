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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - Эммен
НАК Бреда - Эммен: обзор матча 21 мая 2024
НАК Бреда
21.05.2024, вторник, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
1 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Эммен
38'
С. Хауген
82'
В. Бесуйен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол НАК Бреда - Эммен
89'
Желтая карточка
Л. Бернаду
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
84'
Замена
М. Гарбетт
️️️️
Ф. Йенсен
83'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бесуйен
Замена
М. Косцельник
️️️️
Р. Куйперс
82'
62'
Желтая карточка
Ю. Дирксен
61'
Замена
П. Брувер
️️️️
B. Van Hoeven
ГОЛ! 1:0!
С. Хауген
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НАК Бреда
15
Куко Мартина
(К)
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
8
Майкел Кифтенбельд
(К)
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
20
Петр Пажишек
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
НАК Бреда
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Патрик Брувер
ПВ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
29
Joey Konings
ЦФ
2-3-1-3
15
Мартина
21
9
Йенсен
39
Яношек
2
Лукассен
17
Куйперс
9
Хауген
6
5
Ван ден Берг
4-1-1-1-2
32
23
те Верик
2
26
Дирксен
14
Вос
8
Бернаду
8
Кифтенбельд
17
Бесуйен
20
Пажишек
19
17
Куйперс
3
Косцельник
3
Косцельник
17
Куйперс
9
Йенсен
28
Гарбетт
28
Гарбетт
9
Йенсен
19
27
Брувер
27
Брувер
19
Остались в запасе
НАК Бреда
Эммен
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Бен Шолте
АП
16
Jan Hoekstra
ЦФ
29
Joey Konings
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Бен Шолте
АП
16
Jan Hoekstra
ЦФ
29
Joey Konings
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча НАК Бреда - Эммен
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
7
Количество передач
475
358
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Rat Verlegh Stadion, Breda
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