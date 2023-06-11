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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Алмере Сити
Эммен - Алмере Сити: обзор матча 11 июня 2023
Эммен
11.06.2023, воскресенье, 19:00
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
1 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Алмере Сити
58'
Я. Влак
51'
R. Van La Parra
53'
J. Smeets
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эммен - Алмере Сити
Замена
Б. Шолте
️️️️
L. Burnet
85'
81'
Замена
Й. Ритместер ван де Камп
️️️️
Á. Peña
81'
Замена
J. Hilterman
️️️️
Э. Лимбомбе
76'
Желтая карточка
M. Esajas
Замена
Л. Бернаду
️️️️
J. Veldmate
71'
70'
Замена
D. Post
️️️️
P.
Желтая карточка
М. те Верик
62'
Желтая карточка
М. Димерс
60'
Желтая карточка
Р. Живкович
59'
ГОЛ! 1:2!
Я. Влак
58'
Замена
M. Bouchouari
️️️️
А. Эль-Мессауди
58'
57'
Замена
M. Esajas
️️️️
J. Smeets
Желтая карточка
Я. Влак
53'
53'
ГОЛ! 0:2!
J. Smeets
51'
ГОЛ! 0:1!
R. Van La Parra
Пас отдал
Э. Лимбомбе
46'
Замена
T. Poll
️️️️
Д. Якобс
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
Ж. Антонисс
46'
16'
Желтая карточка
Д. Якобс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Jeroen Veldmate
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
25
Яри Влак
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
23
Álvaro Peña
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
25
Jorrit Smeets
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
27
Аззеддин Туфики
АП
18
Бен Шолте
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Алмере Сити
26
Stijn Keller
ВР
29
Agil Etemadi
ВР
46
Jens Guiting
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
5
Thomas Poll
ЦФ
19
Layee Kromah
ЦФ
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
11
Ilias Alhaft
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
4-3-1-2
13
23
те Верик
20
Араухо
4
18
25
Влак
11
Эль-Мессауди
10
Димерс
7
Антонисс
34
Живкович
10
Ромени
3-2-1-4
25
Баккер
3
Якобс
14
ван Брюгген
22
23
20
77
Лимбомбе
7
41
10
25
11
Эль-Мессауди
11
11
11
Эль-Мессауди
4
8
Бернаду
8
Бернаду
4
18
18
Шолте
18
Шолте
18
7
Антонисс
78
Ассеннун
78
Ассеннун
7
Антонисс
10
8
8
10
25
36
36
25
23
39
Ритместер ван де Камп
39
Ритместер ван де Камп
23
3
Якобс
5
5
3
Якобс
77
Лимбомбе
99
99
77
Лимбомбе
Остались в запасе
Эммен
Алмере Сити
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
27
Аззеддин Туфики
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
Главный тренер
Дик Луккиен
26
Stijn Keller
ВР
29
Agil Etemadi
ВР
46
Jens Guiting
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
19
Layee Kromah
ЦФ
11
Ilias Alhaft
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
27
Аззеддин Туфики
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
Остались в запасе
26
Stijn Keller
ВР
29
Agil Etemadi
ВР
46
Jens Guiting
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
19
Layee Kromah
ЦФ
11
Ilias Alhaft
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Эммен - Алмере Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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