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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Эммен
Алмере Сити - Эммен: обзор матча 06 июня 2023
Алмере Сити
06.06.2023, вторник, 21:00
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Эммен
65'
L. Duijvestijn (П)
77'
L. Duijvestijn
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Эммен
Замена
J. Hilterman
️️️️
Á. Peña
90'
Замена
С. Ресинк
️️️️
J. Smeets
90'
87'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
О. Ромени
82'
Замена
Б. Шолте
️️️️
Ж. Антонисс
82'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Р. Живкович
Замена
M. Esajas
️️️️
R. Van La Parra
81'
ГОЛ! 2:0!
L. Duijvestijn
77'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
L. Duijvestijn
65'
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
56'
Желтая карточка
J. Smeets
44'
40'
Желтая карточка
L. Burnet
Желтая карточка
Á. Peña
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
23
Álvaro Peña
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
4
Jeroen Veldmate
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
25
Яри Влак
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Алмере Сити
26
Stijn Keller
ВР
29
Agil Etemadi
ВР
11
Тайриз Нослин
ЦЗ
46
Jens Guiting
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
36
Guus Beaumont
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
19
Layee Kromah
ЦФ
11
Ilias Alhaft
ЦФ
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
3-2-5
25
Баккер
22
14
ван Брюгген
3
Якобс
23
39
Ритместер ван де Камп
41
5
25
10
7
4-3-1-2
13
4
20
Араухо
23
те Верик
18
25
Влак
11
Эль-Мессауди
10
Димерс
7
Антонисс
34
Живкович
10
Ромени
7
36
36
7
25
6
Ресинк
6
Ресинк
25
39
Ритместер ван де Камп
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
39
Ритместер ван де Камп
23
99
99
23
7
Антонисс
18
Шолте
18
Шолте
7
Антонисс
10
Ромени
78
Ассеннун
78
Ассеннун
10
Ромени
34
Живкович
9
Дарфалу
9
Дарфалу
34
Живкович
Остались в запасе
Алмере Сити
Эммен
26
Stijn Keller
ВР
29
Agil Etemadi
ВР
11
Тайриз Нослин
ЦЗ
46
Jens Guiting
ЦЗ
36
Guus Beaumont
ЦП
19
Layee Kromah
ЦФ
11
Ilias Alhaft
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
26
Stijn Keller
ВР
29
Agil Etemadi
ВР
11
Тайриз Нослин
ЦЗ
46
Jens Guiting
ЦЗ
36
Guus Beaumont
ЦП
19
Layee Kromah
ЦФ
11
Ilias Alhaft
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Алмере Сити - Эммен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
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