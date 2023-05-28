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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Эммен
Утрехт - Эммен: обзор матча 28 мая 2023
Утрехт
28.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
3 : 2
Завершен
Эммен
2'
М. ван дер Хоорн
53'
А. Дувикас
79'
Н. Виргевер
35'
О. Ромени
58'
М. Димерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Эммен
Замена
Н. Маэда
️️️️
О. Буссаид
82'
ГОЛ! 3:2!
Н. Виргевер
Пас отдал
О. Буссаид
79'
74'
Замена
М. де Ланной
️️️️
Ю. Дирксен
73'
Желтая карточка
Р. Живкович
67'
Замена
А. Туфики
️️️️
М. Димерс
Замена
Р. Клюйверт
️️️️
Б. Рамселар
67'
67'
Замена
М. Араухо
️️️️
Я. Влак
Красная карточка
М. ван дер Хоорн
63'
Замена
Р. Роберт Шеин
️️️️
Й. Торнстра
60'
Замена
В. Йенсен
️️️️
С. ван де Стрек
60'
58'
ГОЛ! 2:2!
М. Димерс
ГОЛ! 2:1!
А. Дувикас
53'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
М. ван дер Маарел
46'
46'
Замена
А. Лузаядио
️️️️
М. те Верик
46'
Замена
Р. Живкович
️️️️
О. Ромени
35'
ГОЛ! 1:1!
О. Ромени
ГОЛ! 1:0!
М. ван дер Хоорн
Пас отдал
Й. Торнстра
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Барт Рамселар
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
25
Яри Влак
ЦП
18
Бен Шолте
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Утрехт
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
15
Jesse van de Haar
ЦФ
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
12
Флорис Кведвлиг
ЛВ
27
Аззеддин Туфики
АП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
21
Торнстра
23
Рамселар
22
ван де Стрек
70
Боздоган
49
Буссаид
9
Дувикас
3-2-2-1-2
13
11
13
26
Дирксен
23
те Верик
14
Вос
10
Димерс
25
Влак
18
Шолте
10
Ромени
78
Ассеннун
23
Рамселар
21
Клюйверт
21
Клюйверт
23
Рамселар
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
21
Торнстра
19
Шеин
19
Шеин
21
Торнстра
22
ван де Стрек
55
Йенсен
55
Йенсен
22
ван де Стрек
49
Буссаид
41
Маэда
41
Маэда
49
Буссаид
25
Влак
20
Араухо
20
Араухо
25
Влак
23
те Верик
18
Лузаядио
18
Лузаядио
23
те Верик
26
Дирксен
32
де Ланной
32
де Ланной
26
Дирксен
10
Димерс
27
Туфики
27
Туфики
10
Димерс
10
Ромени
34
Живкович
34
Живкович
10
Ромени
Остались в запасе
Утрехт
Эммен
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
15
Jesse van de Haar
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
7
Жереми Антонисс
ЛВ
12
Флорис Кведвлиг
ЛВ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
15
Jesse van de Haar
ЦФ
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
7
Жереми Антонисс
ЛВ
12
Флорис Кведвлиг
ЛВ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Утрехт - Эммен
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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