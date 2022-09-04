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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Сандефьорд
Кристиансунд - Сандефьорд: обзор матча 04 сентября 2022
Кристиансунд
04.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
3 : 1
Завершен
Сандефьорд
38'
Ф. Мумбанья (П)
45+2'
Б. Дарри Виллумссон
86'
Л. Каллудра
83'
К. Айер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Сандефьорд
Замена
H. Gikling Bruseth
️️️️
С. Эрик Картум
90'
87'
Замена
В. Валле Эгели
️️️️
A. Winbo
Желтая карточка
Л. Каллудра
86'
ГОЛ! 3:1!
Л. Каллудра
86'
Замена
Б. Бай
️️️️
Т. Гьертсен
85'
Замена
A. Askar
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
85'
83'
ГОЛ! 2:1!
К. Айер
79'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
77'
Желтая карточка
В. Куртович
Желтая карточка
H. Gjesdal
67'
65'
Замена
В. Куртович
️️️️
R.
64'
Замена
Д. Вега
️️️️
F. Palerud
64'
Замена
К. Айер
️️️️
A. Ordagić
50'
Желтая карточка
М. Офкир
Замена
H. Gjesdal
️️️️
M. Normann Williamsen
46'
ГОЛ! 2:0!
Б. Дарри Виллумссон
Пас отдал
С. Эрик Картум
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Мумбанья
38'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
Й. Исаксен
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Федерико Бикоро
ЦП
27
Albin Winbo
ЦП
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Сандефьорд
19
Вильям Куртович
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
15
Дейвер Вега
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
2-3-2-3
34
МакДермотт
55
Ярль
5
6
Исаксен
28
Диоп
19
Картум
9
Виллумссон
7
Гьертсен
22
17
29
Мумбанья
4-2-1-3
1
Кето
2
Хаакенстад
3
Янсен
2
25
Тайе
18
Бикоро
27
11
Офкир
10
10
9
Тветер
17
25
25
17
19
Картум
10
10
19
Картум
6
Исаксен
10
Каллудра
10
Каллудра
6
Исаксен
7
Гьертсен
13
Бай
13
Бай
7
Гьертсен
9
Виллумссон
77
77
9
Виллумссон
10
19
Куртович
19
Куртович
10
27
3
Эгели
3
Эгели
27
10
8
Айер
8
Айер
10
2
15
Вега
15
Вега
2
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
Остались в запасе
Кристиансунд
Сандефьорд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
7
Франклин Ньенету
ПВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Остались в запасе
7
Франклин Ньенету
ПВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Кристиансунд - Сандефьорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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2018.07.31 13:44
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Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
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В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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