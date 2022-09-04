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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион: обзор матча 04 сентября 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
04.09.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 40 тур
0 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
49'
М. Уре
75'
Д. Газдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
Красная карточка
Д. Йервуд
90'
+5
Желтая карточка
Д. Йервуд
90'
+5
89'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
М. Уре
84'
Желтая карточка
Д. Газдаг
Замена
T. Barlow
️️️️
Э. Маноэл
80'
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Газдаг
Пас отдал
Х. Карранца
Замена
К. Кларк
️️️️
Лукиньяс
75'
58'
Замена
Х. Карранца
️️️️
К. Бурк
58'
Замена
А. Бедойя
️️️️
М. Реал
Замена
O. Fernandez
️️️️
Д. Неалис
56'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Уре
Пас отдал
Д. МакГлинн
Замена
К. Данкан
️️️️
А. Рейес
46'
36'
Желтая карточка
Д. Эллиот
32'
Желтая карточка
К. Бурк
8'
Желтая карточка
Я. Глеснес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
5
Брэндан Крейг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
3-3-1-3
31
Мигел
33
Лонг
13
Неалис
12
Неалис
15
Рейес
24
Эдельман
90
Морган
82
Лукиньяс
47
Толкин
16
Йервуд
13
Маноэл
4-1-5
18
Блэйк
5
Глеснес
2
Реал
3
Эллиот
27
Вагнер
16
Газдаг
26
Харриел
7
Бурк
17
Уре
18
Флеч
7
МакГлинн
15
Рейес
3
Данкан
3
Данкан
15
Рейес
82
Лукиньяс
8
Кларк
8
Кларк
82
Лукиньяс
12
Неалис
22
22
12
Неалис
13
Маноэл
16
16
13
Маноэл
2
Реал
11
Бедойя
11
Бедойя
2
Реал
17
Уре
10
Ааронсон
10
Ааронсон
17
Уре
7
Бурк
9
Карранца
9
Карранца
7
Бурк
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
17
Джо Бендик
ВР
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
5
Брэндан Крейг
ЦП
33
Куинн Салливан
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
5
Брэндан Крейг
ЦП
33
Куинн Салливан
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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