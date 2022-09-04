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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Акрон
Динамо Мх - Акрон: обзор матча 04 сентября 2022
Динамо Мх
04.09.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
17'
Д. Дибиргаджиев
26'
И. Чудин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Акрон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Сасин
86'
Замена
В. Азаров
️️️️
М. Палиенко
Желтая карточка
М. Алибеков
85'
Замена
А. Вагидов
️️️️
Д. Дибиргаджиев
84'
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
Э. Атабаев
77'
Желтая карточка
Э. Атабаев
74'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
А. Гаджиев
65'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
Н. Глушков
65'
Желтая карточка
А. Гаджиев
64'
60'
Желтая карточка
С. Волков
58'
Замена
А. Килин
️️️️
Д. Полубояринов
58'
Замена
Д. Сасин
️️️️
К. Гираев
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
О. Красильниченко
46'
40'
Желтая карточка
В. Марухин
26'
ГОЛ! 1:1!
И. Чудин
ГОЛ! 1:0!
Д. Дибиргаджиев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
8
Шамиль Исаев
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хамхоев
33
Халимбеков
99
Алибеков
4
Шумахов
3
Красильниченко
13
Кагермазов
22
Юсупов
18
Атабаев
47
Глушков
70
Гаджиев
9
Дибиргаджиев
4-1-2-1-2
13
Волков
4
Савичев
58
Зуев
4
Рогач
5
Ходжаниязов
6
Макаров
27
Чудин
20
Полубояринов
99
Палиенко
9
Гираев
12
Марухин
3
Красильниченко
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
3
Красильниченко
47
Глушков
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
47
Глушков
70
Гаджиев
9
Магомедов
9
Магомедов
70
Гаджиев
18
Атабаев
70
Агабалаев
70
Агабалаев
18
Атабаев
9
Дибиргаджиев
19
Вагидов
19
Вагидов
9
Дибиргаджиев
9
Гираев
77
Сасин
77
Сасин
9
Гираев
20
Полубояринов
18
Килин
18
Килин
20
Полубояринов
99
Палиенко
99
Азаров
99
Азаров
99
Палиенко
Остались в запасе
Динамо Мх
Акрон
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
8
Шамиль Исаев
АП
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
8
Шамиль Исаев
АП
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Динамо Мх - Акрон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Виктор Медведев (Москва)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Анжи-Арена
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