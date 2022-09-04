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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 04 сентября 2022
Манчестер Юнайтед
04.09.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
35'
Антони
66'
М. Рэшфорд
75'
М. Рэшфорд
60'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Желтая карточка
К. Эриксен
90'
+4
88'
Желтая карточка
Б. Сака
Желтая карточка
Г. Магуайр
81'
80'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Л. Мартинес
80'
Замена
Каземиро
️️️️
М. Рэшфорд
80'
77'
Желтая карточка
Г. Жезус
ГОЛ! 3:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
К. Эриксен
75'
74'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Зинченко
74'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
А. Локонга
74'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
Желтая карточка
С. Мактоминей
71'
Замена
Фред
️️️️
Д. Санчо
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
66'
60'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сака
Замена
К. Роналду
️️️️
Антони
58'
ГОЛ! 1:0!
Антони
Пас отдал
М. Рэшфорд
35'
24'
Желтая карточка
В. Салиба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
3
Маласья
19
Варан
6
Мартинес
2
Далот
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Антони
24
Эриксен
19
Санчо
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
6
Локонга
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
6
Мартинес
5
Магуайр
5
Магуайр
6
Мартинес
9
Рэшфорд
5
Каземиро
5
Каземиро
9
Рэшфорд
19
Санчо
7
Фред
7
Фред
19
Санчо
7
Антони
7
Роналду
7
Роналду
7
Антони
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
6
Локонга
20
Виейра
20
Виейра
6
Локонга
47
Зинченко
9
Нкетиа
9
Нкетиа
47
Зинченко
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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