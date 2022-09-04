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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Юнион СЖ
Зюлте-Варегем - Юнион СЖ: обзор матча 04 сентября 2022
Зюлте-Варегем
04.09.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Юнион СЖ
90+1'
S. Braem
38'
Т. Теума (П)
82'
Д. Эккерт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Юнион СЖ
90'
+2
Красная карточка
Г. Франсуа
ГОЛ! 1:2!
S. Braem
Пас отдал
Р. Цука
90'
+1
Желтая карточка
Д. Рамирес
89'
86'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Т. Теума
Замена
S. Braem
️️️️
Й. Фоссен
86'
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Эккерт
78'
Желтая карточка
С. Линен
74'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
74'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
В. Бонифаци
Замена
М. Сангаре
️️️️
Б. Лопес
74'
Замена
Д. Рамирес
️️️️
А. Сиссако
73'
64'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
Д. Ванзейр
64'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Л. Амани
Замена
Т. Дерейк
️️️️
А. Чиранни
54'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Теума
Желтая карточка
Н. Мироши
31'
28'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
Желтая карточка
А. Фадера
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Рави Цука
ЦЗ
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
20
Новатус Мироши
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
3
Борха Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
34
Stan Braem
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
3-3-4
1
Боссут
14
Драмбаев
20
25
Цука
8
Сиссако
8
Ромменс
20
Мироши
2
Чиранни
3
Лопес
9
Фоссен
39
Фадера
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
10
Амани
44
Линен
10
Теума
2
Ньивкоп
7
Адингра
22
Бонифаци
13
Ванзейр
8
Сиссако
16
Рамирес
16
Рамирес
8
Сиссако
3
Лопес
18
Сангаре
18
Сангаре
3
Лопес
9
Фоссен
34
34
9
Фоссен
2
Чиранни
4
Дерейк
4
Дерейк
2
Чиранни
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
10
Амани
6
Родригес
6
Родригес
10
Амани
10
Теума
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Теума
13
Ванзейр
94
Лапуссен
94
Лапуссен
13
Ванзейр
22
Бонифаци
10
Эккерт
10
Эккерт
22
Бонифаци
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Юнион СЖ
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Зюлте-Варегем - Юнион СЖ
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
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