Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника

Опорный полузащитник «Зюлте-Варегема» Точукву Ннади, которым интересовался «Краснодар», останется в бельгийском клубе. По данным Legalbet, в бельгийском клубе считают 21-летнего нигерийца незаменимым игроком, поэтому хотят сохранить его в составе как минимум до зимы. Сумма выкупа в будущем составит 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о готовности «Краснодара» выкупить Ннади за 3,5 миллиона евро.

Нигериец перешeл в «Зюлте-Варегем» из болгарского «Ботева» в январе за 750 тысяч евро.

В составе бельгийского клуба Ннади провeл 13 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.