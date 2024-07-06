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  • «Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро

«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро

6 июля 2024, 19:02
2

«Краснодар» готов выкупить у «Зюлте-Варегема» 21-летнего опорного полузащитника Точукву Ннади за 3,5 миллиона евро. По данным Legalbet, «быки» готовы предложить игроку контракт на 4 года. Краснодарцы уже несколько раз связывались с окружением нигерийца.

О наличии к игроку интереса из РПЛ высказался агент полузащитника Тимур Дагуев.

«Да, у нас есть большой интерес из России. От трeх топ-клубов. К сожалению не могу назвать клубы, работа ведeтся. И она любит тишину. Для нас рынок понятный и привлекательный. Причeм мы смотрим на российскую Премьер-лигу сейчас в первую очередь как на ступень в большой клуб из топ-5 лиг Европы. Это важно понимать.

Ннади – игрок молодой, и он один из самых больших талантов в бельгийском футболе сейчас. За пять месяцев в Бельгии он дважды стал игроком месяца и был признан игроком сезона в клубе. К 20 годам у него за спиной больше 70 матчей на высоком уровне. Чемпионат мира U20, Лига конференций, чемпионаты Болгарии и Бельгии. Мы искренне верим, что Ннади будет одним из лучших полузащитников РПЛ», – сказал Дагуев.

  • Ннади перешeл в «Зюлте-Варегем» из болгарского «Ботева» в январе за 750 тысяч евро.
  • В составе бельгийского клуба хавбек провeл 13 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Ннади в 900 тысяч евро.
  • Контракт нигерийца с «Зюлте-Варегемом» рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Зюлте-Варегем
Комментарии (2)
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BAIv
1720292340
Что же его никто из топ 5 чемпионатовтне берёт и почему ценник как за плохого игрока(для евоклубов) наши ясно дело найдут как премии получить за сделку
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ss21
1720293055
Есть такой же Ленини.
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