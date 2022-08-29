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    «Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона

    Агент Юрий Горбенко, который участвовал в переговорах по переходу Ивана Игнатьева из «Рубина» в «Зюлте-Варегем» летом 2021 года, объяснил, почему сделка сорвалась.

    – Почему «Рубин» отказался от аренды Игнатьева в «Зюлте-Варегем»?

    – Ну отказались из-за чего? Хотели они его продать. Яровинский четко дал понять мне, что «Рубин» готов будет только на продажу. Убеждал: «Давай как-то решим этот вопрос, отдайте парня в аренду, будет официальное предложение».

    Агенты Игнатьева тоже были заинтересованы в этом трансфере. Я не агент Ивана, только вышел с предложением к его представителям и «Рубину».

    «Зюльте-Варгем» – это небогатый бельгийский клуб, но это клуб, который берет футболиста, вкладывает в него сразу, все расходы берет на себя. В случае если игрок заигрывает, забивает, становится одним из лучших бомбардиров команды, он автоматически идет на повышение – в «Андерлехт», «Брюгге» или «Гент». У него была бы перспектива роста.

    – Они предлагали бесплатную аренду?

    – Ну по условиям да, бесплатная аренда. Повторю, это небогатый клуб по бельгийским меркам.

    – Зарплату готовы были покрыть частично?

    – Все зарплату они готовы были платить, на что футболист дал положительный ответ. «Рубину» ничего доплачивать не надо было. Только отпустить его в бесплатную аренду на сезон и прописать все эти условия, что в случае продажи «Рубин» бы получал сумму.

    – Если бы была удачная аренда, то они могли бы его продать за 3-4 миллиона евро?

    Да, «Рубин» вполне мог бы заработать эту сумму, но Яровинского почему-то этот вариант не заинтересовал.

    А Ваня сейчас в «Локомотиве» ярко проявил себя. Я слежу за ним, общаюсь. Очень рад за него. Он чувствует доверие тренера и руководства. Поэтому у него получился такой яркий старт. Желаю ему только хорошего. Я считаю, что он хороший нападающий, у него все впереди. Желаю ему стать лучшим бомбардиром РПЛ.

    • Игнатьев бесплатно перешел в «Локо» этим летом.
    • 23-летний футболист оформил хет-трик и сделал ассист в матче с «Оренбургом» (5:1).
    • Он стал первым нападающим «Локо» в 21-м веке, забившим 3 гола за одну встречу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11470

      Алексей З 28 минут назад

      Успокойтесь, это только одна игра, а шуму подняли , мама не горюй.
      Парень уже раз обжогся на "медных трубах", что же вы злодеи его опять испытываете. Не трогайте, пусть в тишине играет и забивает.

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      Рейтинг: +51

      Iskander_17 29 минут назад

      Ванек уже рекорды обновляет

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      Рейтинг: +687

      dragoon000320 30 минут назад

      как же вы задолбали журналюхи с этим недоигроком, ну забил 3 и что, раз в год и палка стреляет. Пусть для начала хотя бы 15 за год забьет, чтобы о нем говорить

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      Рейтинг: +51

      Iskander_17 > dragoon000320 28 минут назад

      Он ещё не раз забьет

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