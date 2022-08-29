«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона

Успокойтесь, это только одна игра, а шуму подняли , мама не горюй.
Парень уже раз обжогся на "медных трубах", что же вы злодеи его опять испытываете. Не трогайте, пусть в тишине играет и забивает.
Агент Юрий Горбенко, который участвовал в переговорах по переходу Ивана Игнатьева из «Рубина» в «Зюлте-Варегем» летом 2021 года, объяснил, почему сделка сорвалась.
– Почему «Рубин» отказался от аренды Игнатьева в «Зюлте-Варегем»?
– Ну отказались из-за чего? Хотели они его продать. Яровинский четко дал понять мне, что «Рубин» готов будет только на продажу. Убеждал: «Давай как-то решим этот вопрос, отдайте парня в аренду, будет официальное предложение».
Агенты Игнатьева тоже были заинтересованы в этом трансфере. Я не агент Ивана, только вышел с предложением к его представителям и «Рубину».
«Зюльте-Варгем» – это небогатый бельгийский клуб, но это клуб, который берет футболиста, вкладывает в него сразу, все расходы берет на себя. В случае если игрок заигрывает, забивает, становится одним из лучших бомбардиров команды, он автоматически идет на повышение – в «Андерлехт», «Брюгге» или «Гент». У него была бы перспектива роста.
– Они предлагали бесплатную аренду?
– Ну по условиям да, бесплатная аренда. Повторю, это небогатый клуб по бельгийским меркам.
– Зарплату готовы были покрыть частично?
– Все зарплату они готовы были платить, на что футболист дал положительный ответ. «Рубину» ничего доплачивать не надо было. Только отпустить его в бесплатную аренду на сезон и прописать все эти условия, что в случае продажи «Рубин» бы получал сумму.
– Если бы была удачная аренда, то они могли бы его продать за 3-4 миллиона евро?
– Да, «Рубин» вполне мог бы заработать эту сумму, но Яровинского почему-то этот вариант не заинтересовал.
А Ваня сейчас в «Локомотиве» ярко проявил себя. Я слежу за ним, общаюсь. Очень рад за него. Он чувствует доверие тренера и руководства. Поэтому у него получился такой яркий старт. Желаю ему только хорошего. Я считаю, что он хороший нападающий, у него все впереди. Желаю ему стать лучшим бомбардиром РПЛ.
- Игнатьев бесплатно перешел в «Локо» этим летом.
- 23-летний футболист оформил хет-трик и сделал ассист в матче с «Оренбургом» (5:1).
- Он стал первым нападающим «Локо» в 21-м веке, забившим 3 гола за одну встречу.