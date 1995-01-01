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    «Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о несостоявшемся переходе в «Урал».

    «Там всe было на флажке с «Уралом», разговаривали. Я готов был пойти на понижение, но там руководство не договорилось.

    Переход в бельгийский «Зюлте-Варегем»? Я хочу что-то доказывать здесь, проявлять себя здесь. Я еще не сказал своего слова в России.

    Но если ситуация будет требовать, если это будет удобно для меня и для клуба, сделать какой-то шаг, то мы будем разговаривать и решать», – сказал Игнатьев.

    • Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года.
    • В этом сезоне он провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Игнатьева хотел арендовать «Ахмат».

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    Источник: ТАСС

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