«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о несостоявшемся переходе в «Урал».

«Там всe было на флажке с «Уралом», разговаривали. Я готов был пойти на понижение, но там руководство не договорилось.

Переход в бельгийский «Зюлте-Варегем»? Я хочу что-то доказывать здесь, проявлять себя здесь. Я еще не сказал своего слова в России.

Но если ситуация будет требовать, если это будет удобно для меня и для клуба, сделать какой-то шаг, то мы будем разговаривать и решать», – сказал Игнатьев.