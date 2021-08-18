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    Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»

    Алан Агузаров, агент нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в бельгийском «Зюлте-Варегем».

    «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть. Пока все на уровне общения, точно ничего сказать нельзя. Есть определенные нюансы, в том числе и финансовые.

    Все понимают максимальные возможности «Зюлте-Варегем» по зарплате, идет обсуждение процентного соотношения выплат зарплаты между двумя клубами. Речь об арендном соглашении, полноценный трансфер Ивана бельгийский клуб позволить не может.

    Иван хочет играть, его не устраивает текущая ситуация в «Рубине». Игрового времени он практически не получает. Да, Леонид Викторович хвалил Ивана в межсезонье, но тем не менее Игнатьев либо вообще не получает игрового времени, либо получает по минимуму.

    «Урал» и «Зюлте-Варегем» – не единственные варианты, есть еще несколько клубов. Мы делаем все возможное, чтобы переход состоялся в это трансферное окно.

    Является ли аренда в Европу приоритетом? Самое главное – получать игровое время, приоритет только такой.

    Участвует ли Слуцкий в выборе клуба? Нет, Слуцкий никак не участвует в этом процессе, инициатива исходит только от нас», – сказал агент.

    • Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года.
    • В минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
    • В этом сезоне форвард принял участие в 2 играх.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21183

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      ..."Пока всё на уровне общения"... - так всё и останется.(((

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      Рейтинг: +8537

      Cleaner 54 минуты назад

      Мечта игроков нашего чемпионата - попасть в команду уровня Зюлте-Варегема. Опустились. Не только в рейтинге, но и в мечтах...(

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