Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»

Алан Агузаров, агент нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в бельгийском «Зюлте-Варегем».

«От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть. Пока все на уровне общения, точно ничего сказать нельзя. Есть определенные нюансы, в том числе и финансовые.

Все понимают максимальные возможности «Зюлте-Варегем» по зарплате, идет обсуждение процентного соотношения выплат зарплаты между двумя клубами. Речь об арендном соглашении, полноценный трансфер Ивана бельгийский клуб позволить не может.

Иван хочет играть, его не устраивает текущая ситуация в «Рубине». Игрового времени он практически не получает. Да, Леонид Викторович хвалил Ивана в межсезонье, но тем не менее Игнатьев либо вообще не получает игрового времени, либо получает по минимуму.

«Урал» и «Зюлте-Варегем» – не единственные варианты, есть еще несколько клубов. Мы делаем все возможное, чтобы переход состоялся в это трансферное окно.

Является ли аренда в Европу приоритетом? Самое главное – получать игровое время, приоритет только такой.

Участвует ли Слуцкий в выборе клуба? Нет, Слуцкий никак не участвует в этом процессе, инициатива исходит только от нас», – сказал агент.