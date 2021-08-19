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  • Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»

Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»

19 августа 2021, 10:22
5

Алан Агузаров, агент нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в бельгийском «Зюлте-Варегем».

«От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть. Пока все на уровне общения, точно ничего сказать нельзя. Есть определенные нюансы, в том числе и финансовые.

Все понимают максимальные возможности «Зюлте-Варегем» по зарплате, идет обсуждение процентного соотношения выплат зарплаты между двумя клубами. Речь об арендном соглашении, полноценный трансфер Ивана бельгийский клуб позволить не может.

Иван хочет играть, его не устраивает текущая ситуация в «Рубине». Игрового времени он практически не получает. Да, Леонид Викторович хвалил Ивана в межсезонье, но тем не менее Игнатьев либо вообще не получает игрового времени, либо получает по минимуму.

«Урал» и «Зюлте-Варегем» – не единственные варианты, есть еще несколько клубов. Мы делаем все возможное, чтобы переход состоялся в это трансферное окно.

Является ли аренда в Европу приоритетом? Самое главное – получать игровое время, приоритет только такой.

Участвует ли Слуцкий в выборе клуба? Нет, Слуцкий никак не участвует в этом процессе, инициатива исходит только от нас», – сказал агент.

  • Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года.
  • В минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
  • В этом сезоне форвард принял участие в 2 играх.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Рубин Урал Зюлте-Варегем Игнатьев Иван
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1629360396
..."Пока всё на уровне общения"... - так всё и останется.(((
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paracetamol
1629363686
Как бы корона вовсе не слетела. Играть с почтальонами и медработниками...!
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Январь 59
1629364045
Пока хотят забрать отдавайте. Пусть Иван посмотрит на жизнь и законы в Европе. Пару лет в таком клубе быстро вернут мозги на место, а если не вернут, то и жалеть особо не будем.
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Боцман59rus
1629365591
- карьера Ивана пшикнула, как только пересекся с Агузаром... надеюсь другим наука)))
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Кузьмич на трибуне
1629482251
Хотелось бы спросить у Алана Агузарова: "Ну как ? То что вы обещали молодому дарованию всё выполнили?" Ваше преждевременное вмешательство в судьбу игрока оправдали ваши надежды? Не уж то пределом ваших обещаний был «Зюлте-Варегем»? Не уж то этот клуб по статусу и по амбициям более перспективный , чем Краснодар?
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