Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»

Алан Агузаров, агент нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в бельгийском «Зюлте-Варегем».
«От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть. Пока все на уровне общения, точно ничего сказать нельзя. Есть определенные нюансы, в том числе и финансовые.
Все понимают максимальные возможности «Зюлте-Варегем» по зарплате, идет обсуждение процентного соотношения выплат зарплаты между двумя клубами. Речь об арендном соглашении, полноценный трансфер Ивана бельгийский клуб позволить не может.
Иван хочет играть, его не устраивает текущая ситуация в «Рубине». Игрового времени он практически не получает. Да, Леонид Викторович хвалил Ивана в межсезонье, но тем не менее Игнатьев либо вообще не получает игрового времени, либо получает по минимуму.
«Урал» и «Зюлте-Варегем» – не единственные варианты, есть еще несколько клубов. Мы делаем все возможное, чтобы переход состоялся в это трансферное окно.
Является ли аренда в Европу приоритетом? Самое главное – получать игровое время, приоритет только такой.
Участвует ли Слуцкий в выборе клуба? Нет, Слуцкий никак не участвует в этом процессе, инициатива исходит только от нас», – сказал агент.
- Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года.
- В минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
- В этом сезоне форвард принял участие в 2 играх.