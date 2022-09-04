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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Велес
Волга - Велес: обзор матча 04 сентября 2022
Волга
04.09.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Велес
26'
В. Кабахидзе
53'
К. Кертанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Велес
90'
+4
Вторая желтая
А. Панюков
87'
Желтая карточка
А. Панюков
Замена
И. Максименков
️️️️
Д. Рахманов
86'
74'
Желтая карточка
Д. Прищепа
Замена
Т. Джикия
️️️️
Д. Ефремов
73'
62'
Замена
А. Панюков
️️️️
И. Логуа
62'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
В. Почивалин
53'
ГОЛ! 0:2!
К. Кертанов
Желтая карточка
Д. Ефремов
51'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
К. Морозов
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Кабахидзе
1'
Желтая карточка
Е. Макеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
Главный тренер
Ринат Аитов
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
99
Иван Сергеев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
88
Виктор Киселев
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-1-2-3
1
Климович
23
Абазов
95
Магомадов
30
Хабибуллин
5
Кутин
5
Морозов
41
Сапета
22
Рахманов
7
Арсентьев
22
Ефремов
8
Рахманов
3-3-1-1-1
96
Кузнецов
35
Прищепа
19
Бокоев
79
Бадоев
7
Логуа
95
Бацуев
13
Почивалин
18
Кабахидзе
18
Кертанов
99
Саркисян
8
Рахманов
5
Максименков
5
Максименков
8
Рахманов
5
Морозов
23
Махмутов
23
Махмутов
5
Морозов
22
Ефремов
89
Джикия
89
Джикия
22
Ефремов
13
Почивалин
24
Кахидзе
24
Кахидзе
13
Почивалин
7
Логуа
11
Панюков
11
Панюков
7
Логуа
Остались в запасе
Волга
Велес
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
87
Герман Паскин
АП
99
Иван Сергеев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
88
Виктор Киселев
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
87
Герман Паскин
АП
99
Иван Сергеев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Остались в запасе
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
88
Виктор Киселев
АП
Главный тренер
Ринат Аитов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Волга - Велес
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Труд
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