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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Ольборг
Мидтьюлланд - Ольборг: обзор матча 04 сентября 2022
Мидтьюлланд
04.09.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Ольборг
30'
П. Феррейра
58'
А. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Ольборг
Желтая карточка
Эвандер
90'
+1
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Г. Исаксен
86'
82'
Замена
А. Эмента
️️️️
М. Макарич
Замена
Шарлес
️️️️
Паулиньо
76'
74'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
А. Поульсен
74'
Замена
М. Хойхольт
️️️️
Л. Андерсен
74'
Замена
Ю. Бакиз
️️️️
А. Соуза
66'
Желтая карточка
П. Феррейра
65'
Замена
О. Росс
️️️️
Л. Прип
Замена
Х. Дальсгаард
️️️️
Д. Андерссон
62'
Замена
О. Серенсен
️️️️
К. Ольссон
62'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Соуза
Пас отдал
Л. Андерсен
30'
ГОЛ! 0:1!
П. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
12
Josip Posavec
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
2
Андерссон
18
Жуниньо
29
Паулиньо
28
Святченко
8
Ольссон
10
Эвандер
77
Систо
11
Исаксен
10
Дрейер
9
Каба
3-2-1-5
29
Лудевиг
2
Поульсен
2
Росс
18
Прип
8
Фоссум
10
Соуза
12
6
Крамер
6
Феррейра
25
Андерсен
9
Макарич
2
Андерссон
3
Дальсгаард
3
Дальсгаард
2
Андерссон
29
Паулиньо
35
Шарлес
35
Шарлес
29
Паулиньо
8
Ольссон
18
Серенсен
18
Серенсен
8
Ольссон
11
Исаксен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Исаксен
2
Поульсен
3
Нильсен
3
Нильсен
2
Поульсен
25
Андерсен
6
Хойхольт
6
Хойхольт
25
Андерсен
9
Макарич
18
Эмента
18
Эмента
9
Макарич
10
Соуза
10
Бакиз
10
Бакиз
10
Соуза
18
Прип
11
Росс
11
Росс
18
Прип
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Ольборг
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Вальдемар Андреасен
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
12
Тео Сандер
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Вальдемар Андреасен
ЦП
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Ольборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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