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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Рандерс
Люнгбю - Рандерс: обзор матча 04 сентября 2022
Люнгбю
04.09.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Рандерс
49'
Т. Кеинде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Рандерс
74'
Замена
А. Камара
️️️️
Ф. Бундгор
72'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Я. Анкерсен
72'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
65'
Желтая карточка
Т. Кеинде
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Т. Чуквуани
64'
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
Э. Нильсен
63'
Желтая карточка
Б. Хамалайнен
59'
49'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кеинде
Пас отдал
Б. Копплин
Замена
М. Вестергор
️️️️
R. Pedersen
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
3
Адам Серенсен
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
18
Kristian Riis
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
10
Резан Корлу
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
2-2-5
1
3
Серенсен
20
Йоргенсен
42
Чуквуани
8
Ремер
9
24
15
Винтер
7
Нильсен
18
4-3-2-1
30
Карльгрен
15
Копплин
6
Андерссон
28
Гравес
18
Андерссон
9
Анкерсен
4
Йонсен
14
Лауэнборг
24
Кеинде
11
Бундгор
98
Одей
24
28
Вестергор
28
Вестергор
24
42
Чуквуани
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
42
Чуквуани
7
Нильсен
11
11
7
Нильсен
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
9
Анкерсен
11
Бабаян
11
Бабаян
9
Анкерсен
11
Бундгор
45
Камара
45
Камара
11
Бундгор
Остались в запасе
Люнгбю
Рандерс
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
10
Резан Корлу
АП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
22
Александер Нюбо
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
10
Резан Корлу
АП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Люнгбю - Рандерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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