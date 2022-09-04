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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ланс
Реймс - Ланс: обзор матча 04 сентября 2022
Реймс
04.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
71'
Ф. Балогун
82'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Ланс
Замена
М. ван Берген
️️️️
Б. Локо
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Ф. Сотока
75'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Ж. Гради
ГОЛ! 1:0!
Ф. Балогун
Пас отдал
К. Думбия
71'
Замена
К. Думбия
️️️️
А. Флипс
71'
71'
Замена
Ж. Онана
️️️️
Л. Пореба
70'
Замена
И. Бура
️️️️
Д. Кошта
66'
Красная карточка
Д. Машадо
62'
Замена
Д. Машадо
️️️️
М. Айдара
62'
Замена
Д. Кабо
️️️️
П. Франковски
56'
Желтая карточка
Ж. Гради
Желтая карточка
Б. Локо
46'
45'
Желтая карточка
Ф. Медина
Желтая карточка
Э. Гравийон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
11
Камори Думбия
АП
99
Рафик Гитан
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
19
Джимми Кабо
ПВ
3-4-2-1
1
Пенц
55
Гравийон
5
Абдельхамид
12
Агбаду
2
Локо
30
Лопи
5
Манетси
44
Буси
70
Флипс
10
Ито
9
Балогун
4-2-2-2
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
21
Айдара
8
Пореба
99
Самед
10
Кошта
19
Франковски
17
Опенда
7
Сотока
70
Флипс
11
Думбия
11
Думбия
70
Флипс
2
Локо
7
ван Берген
7
ван Берген
2
Локо
10
Кошта
14
Бура
14
Бура
10
Кошта
21
Айдара
20
Машадо
20
Машадо
21
Айдара
8
Пореба
14
Онана
14
Онана
8
Пореба
24
Гради
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
24
Гради
19
Франковски
19
Кабо
19
Кабо
19
Франковски
Остались в запасе
Реймс
Ланс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
16
Жан-Луис Лека
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Реймс - Ланс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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