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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Тулуза
Клермон - Тулуза: обзор матча 04 сентября 2022
Клермон
04.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Тулуза
46'
Ж. Доссу
90+6'
М. Чам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Тулуза
ГОЛ! 2:0!
М. Чам
Пас отдал
К. Андрич
90'
+6
Замена
Э. Рашани
️️️️
Ж. Доссу
88'
Замена
А. Менди
️️️️
Ж. Бела
77'
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
77'
Желтая карточка
А. Сейду
75'
74'
Замена
О. Занден
️️️️
И. Силла
Замена
М. Чам
️️️️
Д. Аллевина
72'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
72'
Желтая карточка
Й. Гастьен
66'
63'
Желтая карточка
И. Силла
60'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Т. Даллинга
ГОЛ! 1:0!
Ж. Доссу
46'
45'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Р. Ратао
Желтая карточка
М. Ветеска
23'
Желтая карточка
Г. Кюи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
6
Брэндон Байе
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Мори
30
Боржес
24
Ветеска
5
Кофрие
36
Сейду
25
Гастьен
25
Гоналон
26
Аллевина
20
Доссу
91
Бела
99
Кюи
4-3-2-1
1
Дюпе
3
Деслер
24
Руо
2
Николайсен
4
Силла
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
7
Абухляль
9
Ратао
27
Даллинга
91
Бела
29
Менди
29
Менди
91
Бела
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
26
Аллевина
70
Чам
70
Чам
26
Аллевина
20
Доссу
19
Рашани
19
Рашани
20
Доссу
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
4
Силла
6
Занден
6
Занден
4
Силла
27
Даллинга
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
27
Даллинга
9
Ратао
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Ратао
Остались в запасе
Клермон
Тулуза
12
Упарин Джоко
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Клермон - Тулуза
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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