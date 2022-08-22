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    Расписание матчей 22-08-2022

    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 23 тур
    22 августа, понедельник
    00:00
    Брагантино
    1:1
    Сеара
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    00:00
    Форталеза
    1:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    00:00
    Атлетико Гойяненсе
    1:1
    Куяба
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    00:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:1
    Америка Минейро
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    01:00
    Сантос
    1:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 37 тур
    22 августа, понедельник
    00:30
    Коламбус
    2:2
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    01:00
    Чикаго Файр
    0:2
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    02:00
    Шарлотт
    1:2
    Орландо Сити
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 38 тур
    22 августа, понедельник
    02:30
    Канзаc Сити
    4:1
    Портленд
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    03:30
    Нэшвилл
    4:0
    Даллас
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 7 тур, группа 1
    22 августа, понедельник
    14:00
    Звезда
    1:1
    Динамо СПб
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    19:00
    Электрон
    3:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 3 тур
    22 августа, понедельник
    19:15
    Сивасспор
    1:1
    Аланьяспор
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    19:15
    Истанбулспор
    0:4
    Коньяспор
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    21:45
    Фенербахче
    4:2
    Адана Демирспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 2 тур
    22 августа, понедельник
    19:30
    Рома
    1:0
    Кремонезе
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    21:45
    Сампдория
    0:0
    Ювентус
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 18 тур
    22 августа, понедельник
    19:30
    Динамо-Брест
    0:0
    Неман
    Матч завершен
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 4 тур
    22 августа, понедельник
    20:00
    Богемианс 1905
    1:2
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 6 тур
    22 августа, понедельник
    20:00
    Оденсе
    1:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 2 тур
    22 августа, понедельник
    21:00
    Эльче
    1:1
    Альмерия
    Матч завершен
    22 августа, понедельник
    23:00
    Жирона
    3:1
    Хетафе
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 3 тур
    22 августа, понедельник
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    2:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 3 тур
    22 августа, понедельник
    22:15
    Жил Висенте
    0:0
    Фамаликан
    Матч завершен
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