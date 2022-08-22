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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Сан-Паулу
Сантос - Сан-Паулу: обзор матча 22 августа 2022
Сантос
22.08.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
33'
Л. Брага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Сан-Паулу
Замена
Г. Камачо
️️️️
Р. Фернандес
90'
+6
Замена
Л. Фелипе
️️️️
М. Леонардо
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Джонатан
81'
79'
Замена
N. Bustos
️️️️
Лусиано
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Л. Брага
65'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Г. Карабахаль
65'
61'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Никао
61'
Замена
И. Винисиус
️️️️
М. Гильерме
46'
Замена
П. Майя
️️️️
Г. Невес
46'
Замена
Рейналдо
️️️️
Велингтон
Желтая карточка
М. Леонардо
45'
+5
44'
Желтая карточка
Никао
Желтая карточка
Э. Бауэрман
43'
ГОЛ! 1:0!
Л. Брага
Пас отдал
Й. Сотельдо
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Патрик
ЦП
11
Никао
АП
10
Лусиано
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Сандри
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
Луан
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
21
Лукас Барбоза
ПВ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
3
Лео
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-1-3-1-1
34
Пауло
6
Джонатан
4
Бауэрман
3
Майкон
22
Мадсон
5
Фернандес
27
Карабахаль
30
Сотельдо
25
Заносело
22
Брага
38
Леонардо
4-1-2-1-2
13
Жандрей
5
Феррарези
13
Рафинья
13
Миранда
34
Велингтон
8
Невес
17
Гомес
8
Патрик
11
Никао
95
Гильерме
10
Лусиано
38
Леонардо
15
Фелипе
15
Фелипе
38
Леонардо
5
Фернандес
29
Камачо
29
Камачо
5
Фернандес
27
Карабахаль
20
Габриэль
20
Габриэль
27
Карабахаль
22
Брага
21
Барбоза
21
Барбоза
22
Брага
34
Велингтон
6
Рейналдо
6
Рейналдо
34
Велингтон
95
Гильерме
18
Винисиус
18
Винисиус
95
Гильерме
8
Невес
29
Майя
29
Майя
8
Невес
11
Никао
9
Кальери
9
Кальери
11
Никао
10
Лусиано
19
19
10
Лусиано
Остались в запасе
Сантос
Сан-Паулу
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
23
Натан
ПЗ
6
Сандри
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
Луан
АП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
27
Felipe Alves
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
25
Алиссон
ЛВ
3
Лео
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
23
Натан
ПЗ
6
Сандри
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
Луан
АП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
25
Алиссон
ЛВ
3
Лео
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сантос - Сан-Паулу
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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