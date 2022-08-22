Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Фамаликан
Жил Висенте - Фамаликан: обзор матча 22 августа 2022
Жил Висенте
22.08.2022, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 3 тур
0 : 0
Завершен
Фамаликан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Фамаликан
90'
+7
Желтая карточка
Э. де ла Фуэнте
72'
Желтая карточка
Л. Жуниор
72'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
П. Бразау
Замена
А. Алипур
️️️️
К. Вильодрес
68'
67'
Желтая карточка
С. Коломбатто
Замена
M. Arai
️️️️
Х. Боселли
63'
Замена
П. Тиба
️️️️
Г. Абурджания
63'
62'
Замена
Р. Фонте
️️️️
И. Родригес
Желтая карточка
Х. Боселли
48'
29'
Желтая карточка
И. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
3
Адриан Марин
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Фамаликан
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
20
Педру Бразау
АП
7
Иво Родригес
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
17
Mizuki Arai
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
93
Элдер Сантана
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-1-2-2-2
3
Марин
3
Кунья
26
Фернандеш
17
Вейга
6
Карвальо
10
Вильодрес
8
Абурджания
19
Фуджимото
21
Боселли
42
Эндрю
9
Наварро
4-1-1-1-4
2
де ла Фуэнте
4
Михай
28
Лима
5
Пенетра
11
Коломбатто
28
Юссуф
20
Бразау
9
Мильян
28
Кадиль
1
Жуниор
7
Родригес
21
Боселли
17
17
21
Боселли
8
Абурджания
25
Педру Тиба
25
Педру Тиба
8
Абурджания
10
Вильодрес
9
Алипур
9
Алипур
10
Вильодрес
20
Бразау
19
Тавареш
19
Тавареш
20
Бразау
7
Родригес
17
Фонте
17
Фонте
7
Родригес
Остались в запасе
Жил Висенте
Фамаликан
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
13
Dalberson
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Жил Висенте - Фамаликан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+