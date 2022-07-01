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    Расписание матчей 01-07-2022

    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2022, 24 тур
    1 июля, пятница
    00:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    1 июля, пятница
    02:00
    Шарлотт
    0:1
    Остин
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 16 тур
    1 июля, пятница
    18:00
    Туран
    2:2
    Тобол
    Матч завершен
    Кубок PARI Премьер 2022, 3 тур
    1 июля, пятница
    20:00
    Пари НН
    1:1
    (2:4)п
    Сочи
    Матч завершен
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