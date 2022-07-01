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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Остин
Шарлотт - Остин: обзор матча 01 июля 2022
Шарлотт
01.07.2022, пятница, 02:00
США. МЛС, 24 тур
0 : 1
Завершен
Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Остин
Замена
Д. Риос
️️️️
Х. Аффул
90'
+2
Замена
С. Руис
️️️️
Б. Бендер
80'
78'
Замена
Р. Редес
️️️️
С. Дриусси
78'
Замена
E. Finlay
️️️️
О. Вольф
Замена
Ж. Альсивар
️️️️
C. Ortíz
69'
60'
Замена
М. Джитте
️️️️
D. Hoesen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
16
Бен Бендер
ЦП
59
Christian Ortíz
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Шарлотт
31
George Marks
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
8
Серхио Руис
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
4-1-1-4
1
Калина
28
Фукс
16
13
Бронико
25
Аффул
16
Бендер
11
Синъясики
59
28
Свидерски
72
Йозвяк
0
2-3-1-4
1
24
28
Габриэльсен
8
4
Ринг
33
Вольф
9
Дриусси
9
17
Галлахер
14
77
Факундес
59
6
Альсивар
6
Альсивар
59
16
Бендер
8
Руис
8
Руис
16
Бендер
25
Аффул
14
Риос
14
Риос
25
Аффул
33
Вольф
13
13
33
Вольф
9
Дриусси
17
Редес
17
Редес
9
Дриусси
9
2
Джитте
2
Джитте
9
Остались в запасе
Шарлотт
Остин
31
George Marks
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Шарлотт - Остин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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