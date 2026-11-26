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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Нижний Новгород - Сочи
Нижний Новгород - Сочи: обзор матча 01 июля 2022
Нижний Новгород
01.07.2022, пятница, 20:00
Кубок PARI Премьер, 3 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Сочи
52'
К. Гоцук
56'
Т. Шипунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Сочи
Пенальти не реализован!
А. Никитин
ГОЛ!
С. Терехов
2:4
ГОЛ!
Милсон
2:3
ГОЛ!
В. Ангбан
1:3
Пенальти не реализован!
Д. Рыбчинский
ГОЛ!
Жоаозиньо
1:2
ГОЛ!
И. Агапов
1:1
ГОЛ!
Т. Маргасов
0:1
Замена
И. Горбунов
️️️️
К. Гоцук
84'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
Н. Калинский
74'
Замена
И. Агапов
️️️️
А. Кечкеш
62'
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Шипунов
ГОЛ! 1:0!
К. Гоцук
Пас отдал
Н. Калинский
52'
46'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Мещанинов
46'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
И. Миладинович
46'
Замена
И. Юрганов
️️️️
И. Цаллагов
46'
Замена
Д. Адамов
️️️️
С. Джанаев
46'
Замена
В. Сарвели
️️️️
К. Ушатов
46'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Замена
А. Батырев
️️️️
Г. Мелкадзе
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
В. Кротов
46'
Замена
М. Майга
️️️️
А. Шарипов
46'
Замена
А. Никитин
️️️️
Д. Пенчиков
46'
Замена
В. Александров
️️️️
И. Юлдошев
46'
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
Л. Масоэро
46'
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Нигматуллин
46'
46'
Замена
Родригао
️️️️
К. Заика
46'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
А. Макарчук
45'
Желтая карточка
С. Терехов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Илья Берковский
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
18
Павел Карасев
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
5
Родригао
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
6
Амир Батырев
АП
11
Егор Пруцев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Нигматуллин
5
Масоэро
24
Гоцук
5
Кечкеш
6
Юлдошев
4
Пенчиков
78
Калинский
73
Шарипов
17
Берковский
57
Кротов
99
Сулейманов
3-3-1-2-1
35
Джанаев
17
Макарчук
26
Мещанинов
45
Миладинович
27
Заика
15
Цаллагов
32
Терехов
7
Ангбан
18
Бурмистров
23
Ушатов
77
Мелкадзе
4
Пенчиков
7
Никитин
7
Никитин
4
Пенчиков
78
Калинский
22
Каккоев
22
Каккоев
78
Калинский
24
Гоцук
17
Горбунов
17
Горбунов
24
Гоцук
5
Масоэро
44
Корнюшин
44
Корнюшин
5
Масоэро
25
Нигматуллин
31
Анисимов
31
Анисимов
25
Нигматуллин
5
Кечкеш
14
Агапов
14
Агапов
5
Кечкеш
6
Юлдошев
2
Александров
2
Александров
6
Юлдошев
73
Шарипов
8
Майга
8
Майга
73
Шарипов
57
Кротов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
57
Кротов
26
Мещанинов
14
Барсов
14
Барсов
26
Мещанинов
77
Мелкадзе
6
Батырев
6
Батырев
77
Мелкадзе
35
Джанаев
16
Адамов
16
Адамов
35
Джанаев
27
Заика
5
Родригао
5
Родригао
27
Заика
15
Цаллагов
40
Юрганов
40
Юрганов
15
Цаллагов
45
Миладинович
34
Маргасов
34
Маргасов
45
Миладинович
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
17
Макарчук
20
Шипунов
20
Шипунов
17
Макарчук
23
Ушатов
9
Сарвели
9
Сарвели
23
Ушатов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
11
Егор Пруцев
АП
12
Николай Заболотный
ВР
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
7
Милсон
ЛВ
Остались в запасе
11
Егор Пруцев
АП
12
Николай Заболотный
ВР
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Нижний Новгород - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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