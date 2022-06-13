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    Расписание матчей 13-06-2022

    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Лига наций (2022/2023), 4 тур, группа B2
    13 июня, понедельник
    00:00
    Россия
    0:0
    Албания
    Матч отменен
    13 июня, понедельник
    21:45
    Исландия
    2:2
    Израиль
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2022, 11 тур
    13 июня, понедельник
    00:00
    Коритиба
    0:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    13 июня, понедельник
    01:00
    Форталеза
    0:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 4 тур, группа C3
    13 июня, понедельник
    17:00
    Казахстан
    2:1
    Словакия
    Матч завершен
    13 июня, понедельник
    19:00
    Азербайджан
    2:0
    Белоруссия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ 2022, Финал
    13 июня, понедельник
    21:00
    Австралия
    0:0
    (5:4)п
    Перу
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 4 тур, группа A1
    13 июня, понедельник
    21:45
    Дания
    2:0
    Австрия
    Матч завершен
    13 июня, понедельник
    21:45
    Франция
    0:1
    Хорватия
    Матч завершен
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