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    Расписание матчей 09-05-2022

    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 5 тур
    9 мая, понедельник
    00:00
    Брагантино
    0:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    9 мая, понедельник
    00:00
    Сантос
    4:1
    Куяба
    Матч завершен
    9 мая, понедельник
    01:00
    Жувентуде
    1:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    9 мая, понедельник
    01:00
    Форталеза
    1:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 15 тур
    9 мая, понедельник
    00:00
    Нэшвилл
    2:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    9 мая, понедельник
    02:00
    Остин
    0:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 36 тур
    9 мая, понедельник
    20:00
    Антальяспор
    3:2
    Коньяспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 7 тур, группа B
    9 мая, понедельник
    20:00
    Виборг
    2:2
    Вайле
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 36 тур
    9 мая, понедельник
    21:45
    Фиорентина
    2:0
    Рома
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 33 тур
    9 мая, понедельник
    22:15
    Белененсеш
    2:3
    Фамаликан
    Матч завершен
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