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    Расписание матчей 18-05-2022

    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
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    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 27 тур
    18 мая, среда
    14:30
    Динамо
    3:0
    Носта
    Матч завершен
    18 мая, среда
    16:00
    Иртыш
    1:1
    Оренбург-2
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), Финал
    18 мая, среда
    22:00
    Айнтрахт
    1:1
    (5:4)п
    Рейнджерс
    Матч завершен
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