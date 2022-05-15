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    Расписание матчей 15-05-2022

    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 6 тур
    15 мая, воскресенье
    01:00
    Атлетико Минейро
    2:0
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    01:00
    Интернасьонал
    2:2
    Коринтианс
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    03:00
    Флуминенсе
    2:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    2:1
    Куяба
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    23:30
    Коритиба
    1:0
    Америка Минейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 15 тур
    15 мая, воскресенье
    02:00
    Шарлотт
    0:2
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    2:0
    Коламбус
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    02:00
    Ванкувер Уайткепс
    3:3
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    1:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    03:00
    Чикаго Файр
    1:2
    Цинциннати
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 16 тур
    15 мая, воскресенье
    03:00
    Интер
    2:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    2:0
    Нэшвилл
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    2:1
    Остин
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    05:00
    Портленд
    7:2
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:3
    Даллас
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    20:30
    Атланта Юнайтед
    2:2
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    23:00
    Сиэтл
    3:1
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 8 тур, группа A
    15 мая, воскресенье
    08:00
    Динамо Вл
    1:1
    Пересвет
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    14:00
    Сокол
    0:0
    СКА-Хабаровск-2
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:00
    Авангард
    3:2
    Родина
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Динамо Бр
    1:2
    Саранск
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    17:00
    Салют
    3:1
    Строгино
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    18:00
    Рязань
    0:0
    Химки-2
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2021/2022), 37 тур
    15 мая, воскресенье
    10:00
    СКА-Хабаровск
    1:0
    Оренбург
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    13:00
    Енисей
    0:1
    Торпедо
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    13:00
    Велес
    1:1
    Балтика
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    14:00
    Текстильщик
    1:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    14:00
    Олимп-Долгопрудный
    0:2
    Акрон
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Металлург Л
    1:2
    Факел
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    17:00
    Алания
    0:1
    Ротор
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    17:30
    Волгарь
    0:3
    Томь
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 37 тур
    15 мая, воскресенье
    13:30
    Болонья
    1:3
    Сассуоло
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Наполи
    3:0
    Дженоа
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    19:00
    Милан
    2:0
    Аталанта
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    21:45
    Кальяри
    1:3
    Интер
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 8 тур
    15 мая, воскресенье
    14:00
    Ислочь
    0:2
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Слуцк
    2:2
    Днепр
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    18:00
    Неман
    2:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 27 тур
    15 мая, воскресенье
    14:00
    Спартак Т
    1:4
    Тюмень
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:00
    Челябинск
    2:0
    Новосибирск
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:00
    Торпедо Миасс
    1:2
    Звезда
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:00
    Зенит-Ижевск
    2:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:00
    Амкар-Пермь
    0:1
    Волга
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 5 тур, группа B
    15 мая, воскресенье
    14:00
    Абердин
    0:0
    Сент-Миррен
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    14:00
    Хиберниан
    4:0
    Сент-Джонстон
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    14:00
    Ливингстон
    2:1
    Данди
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 37 тур
    15 мая, воскресенье
    14:00
    Тоттенхэм
    1:0
    Бернли
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Астон Вилла
    1:1
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Лидс
    1:1
    Брайтон
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Уотфорд
    1:5
    Лестер
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Вест Хэм
    2:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Вулверхэмптон
    1:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    18:30
    Эвертон
    2:3
    Брентфорд
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 29 тур
    15 мая, воскресенье
    14:00
    Урал
    3:0
    Рубин
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:30
    Спартак
    1:1
    Зенит
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    1:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 5 тур, группа A
    15 мая, воскресенье
    14:30
    Антверпен
    1:3
    Брюгге
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    19:30
    Андерлехт
    0:2
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 11 тур
    15 мая, воскресенье
    15:00
    Мактаарал
    2:1
    Каспий
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    17:00
    Тараз
    2:0
    Акжайык
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 8 тур, группа A
    15 мая, воскресенье
    15:00
    Волна
    2:2
    Звезда
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Муром
    0:1
    Кайрат
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Шинник
    1:1
    Динамо СПб
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    17:00
    Казанка
    0:1
    Красава
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    17:30
    Динамо-2
    0:3
    Тверь
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 9 тур, группа B
    15 мая, воскресенье
    15:00
    Нордшелланд
    2:1
    Вайле
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:00
    Оденсе
    1:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    21:00
    Виборг
    1:0
    Орхус
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 34 тур
    15 мая, воскресенье
    15:30
    АЗ Алкмаар
    1:3
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    1:2
    Твенте
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    2:3
    Камбур
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:30
    Хераклес
    1:3
    Спарта
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    3:1
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:30
    НЕК
    0:1
    Фортуна
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:30
    Зволле
    1:2
    ПСВ
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:30
    Витесс
    2:2
    Аякс
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    15:30
    Виллем II
    3:0
    Утрехт
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 37 тур
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Гезтепе
    0:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    16:00
    Трабзонспор
    2:1
    Алтай
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    19:00
    Аланьяспор
    3:0
    Газиантеп
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    0:0
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    19:00
    Касымпаша
    2:4
    Антальяспор
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    19:00
    Гиресунспор
    1:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    19:00
    Коньяспор
    3:1
    Хатайспор
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 5 тур, группа B
    15 мая, воскресенье
    17:00
    Генк
    0:2
    Гент
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 9 тур, группа A
    15 мая, воскресенье
    17:00
    Рандерс
    0:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    19:00
    Ольборг
    1:3
    Брондбю
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 9 тур, группа A
    15 мая, воскресенье
    18:00
    Штурм
    1:4
    Вольфсберг
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    18:00
    Аустрия К
    1:2
    Аустрия
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    18:00
    Рапид
    0:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 5 тур, группа A
    15 мая, воскресенье
    18:00
    Славия
    1:2
    Спарта
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    18:00
    Виктория
    1:0
    Баник
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    18:00
    Словацко
    3:0
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 7 тур, группа B
    15 мая, воскресенье
    19:30
    Астерас
    2:2
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    19:30
    Ионикос
    3:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    19:30
    ПАС Ламия
    0:0
    Атромитос
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 34 тур
    15 мая, воскресенье
    20:00
    Фамаликан
    3:2
    Брага
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    22:30
    Витория Гимараеш
    5:0
    Жил Висенте
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 37 тур
    15 мая, воскресенье
    20:30
    Атлетик
    2:0
    Осасуна
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    20:30
    Атлетико
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    20:30
    Бетис
    2:0
    Гранада
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    20:30
    Сельта
    1:0
    Эльче
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    20:30
    Мальорка
    2:1
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    20:30
    Хетафе
    0:0
    Барселона
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    20:30
    Кадис
    1:1
    Реал
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    20:30
    Леванте
    3:1
    Алавес
    Матч завершен
    15 мая, воскресенье
    20:30
    Вильярреал
    1:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
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