март 2022
апрель 2022
Россия. Кубок (2021/2022), 1/4 финала
Россия. М-лига (2021/2022), 6 тур, группа 1
20 апреля, среда
16:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2021/2022), 30 тур
20 апреля, среда
19:00
Матч завершен
20 апреля, среда
19:00
Матч завершен
Испания. Примера (2021/2022), 33 тур
Франция. Лига 1 (2021/2022), 33 тур
20 апреля, среда
20:00
Матч завершен
Германия. Кубок (2021/2022), 1/2 финала
20 апреля, среда
21:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2021/2022), 30 тур
20 апреля, среда
21:45
Матч завершен
20 апреля, среда
22:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2021/2022), 18 тур
Англия. Премьер-лига (2021/2022), 25 тур
Италия. Кубок (2021/2022), 1/2 финала, ответный матч
20 апреля, среда
22:00
Матч завершен