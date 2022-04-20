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    Расписание матчей 20-04-2022

    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Кубок (2021/2022), 1/4 финала
    20 апреля, среда
    14:30
    Енисей
    3:1
    Рубин
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    17:00
    Алания
    2:2
    (6:5)п
    Зенит
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    19:30
    ЦСКА
    0:1
    Спартак
    Матч завершен
    Россия. М-лига (2021/2022), 6 тур, группа 1
    20 апреля, среда
    16:00
    Динамо (мол)
    0:0
    Чертаново (мол)
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 30 тур
    20 апреля, среда
    19:00
    Богемианс 1905
    1:1
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    19:00
    Сигма
    2:0
    Спарта
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    19:00
    Млада Болеслав
    0:2
    Виктория
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    19:00
    Теплице
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    19:00
    Карвина
    3:2
    Пардубице
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    19:00
    Славия
    3:0
    Фастав
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    19:00
    Баник
    1:0
    Яблонец
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    19:00
    Словацко
    2:0
    Слован
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 33 тур
    20 апреля, среда
    20:00
    Атлетико
    0:0
    Гранада
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    21:00
    Сельта
    0:2
    Хетафе
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    22:30
    Осасуна
    1:3
    Реал
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 33 тур
    20 апреля, среда
    20:00
    Бордо
    2:2
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    20:00
    Лорьян
    1:0
    Метц
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    20:00
    Монако
    1:0
    Ницца
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    20:00
    Реймс
    2:1
    Лилль
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    20:00
    Труа
    0:1
    Клермон
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    22:00
    Анжер
    0:3
    ПСЖ
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    22:00
    Брест
    2:1
    Лион
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    22:00
    Ланс
    2:0
    Монпелье
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    22:00
    Марсель
    3:2
    Нант
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    22:00
    Страсбур
    2:1
    Ренн
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2021/2022), 1/2 финала
    20 апреля, среда
    21:45
    РБ Лейпциг
    2:1
    Унион
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 30 тур
    20 апреля, среда
    21:45
    Ньюкасл
    1:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    20 апреля, среда
    22:00
    Манчестер Сити
    3:0
    Брайтон
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 18 тур
    20 апреля, среда
    21:45
    Эвертон
    1:1
    Лестер
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 25 тур
    20 апреля, среда
    21:45
    Челси
    2:4
    Арсенал
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2021/2022), 1/2 финала, ответный матч
    20 апреля, среда
    22:00
    Ювентус
    2:0
    Фиорентина
    Матч завершен
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