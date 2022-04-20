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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лион
Брест - Лион: обзор матча 20 апреля 2022
Брест
20.04.2022, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 1
Завершен
Лион
27'
С. Мунье (П)
74'
И. Кардона
72'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Лион
83'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Эмерсон
83'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Тете
ГОЛ! 2:1!
И. Кардона
Пас отдал
Ж. Фоссюрье
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Тете
70'
Замена
Б. Барколя
️️️️
У. Ауа
Замена
И. Кардона
️️️️
Ф. Онора
56'
55'
Желтая карточка
Т. Мендес
Желтая карточка
Ж. Фоссюрье
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Мунье
27'
18'
Желтая карточка
Тете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
11
Тете
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
31
Ирвин Ломами
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Хабиб Кейта
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
3-3-1-1-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
5
Шардонне
3
Брассье
6
Ласн
33
Фоссюрье
93
Белькебла
9
Онора
9
Мунье
10
Сатриано
4-1-1-3-1
23
Поллерсбек
27
Густо
3
Да Силва
23
Люкеба
33
Эмерсон
23
Мендес
10
Ауа
11
Тете
11
Пакета
21
Февр
9
Дембеле
9
Онора
7
Кардона
7
Кардона
9
Онора
33
Эмерсон
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
33
Эмерсон
10
Ауа
29
Барколя
29
Барколя
10
Ауа
11
Тете
9
Кадевере
9
Кадевере
11
Тете
Остались в запасе
Брест
Лион
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
11
Юсеф Белаили
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
31
Ирвин Ломами
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
11
Юсеф Белаили
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Рафики Саид
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
31
Ирвин Ломами
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Брест - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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