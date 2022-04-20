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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Метц
Лорьян - Метц: обзор матча 20 апреля 2022
Лорьян
20.04.2022, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 0
Завершен
Метц
90+5'
Д. Уаттара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Метц
ГОЛ! 1:0!
Д. Уаттара
Пас отдал
И. Коне
90'
+5
86'
Замена
Л. Мафута
️️️️
Н. де Превилль
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Лорьенте
86'
86'
Замена
Л. Жозеф
️️️️
О. Нгетт
Замена
С. Сумано
️️️️
Э. Ле Фе
85'
84'
Желтая карточка
О. Нгетт
Желтая карточка
У. Мендес
81'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
И. Бонке
76'
73'
Замена
О. Нгетт
️️️️
Д. Ламкель Зе
Замена
К. Буагар
️️️️
Т. Моффи
65'
62'
Замена
П. Сарр
️️️️
К. Н'Дорам
46'
Замена
А. Мбенг
️️️️
И. Амаду
36'
Желтая карточка
И. Амаду
Желтая карточка
Ж. Лапорт
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дрейер
25
Ле Гофф
27
Петро
15
Лапорт
17
Мендес
19
Абержель
8
Бонке
28
Ле Фе
45
Лорьенте
28
Коне
9
Моффи
4-2-2-1-1
90
Окиджа
25
Микельбренси
27
Кана-Бийик
4
Куяте
3
Делен
96
Н'Дорам
10
Амаду
17
Пажо
12
Траоре
60
Ламкель Зе
12
де Превилль
8
Бонке
18
Лемуан
18
Лемуан
8
Бонке
9
Моффи
17
Буагар
17
Буагар
9
Моффи
45
Лорьенте
11
Уаттара
11
Уаттара
45
Лорьенте
28
Ле Фе
99
Сумано
99
Сумано
28
Ле Фе
10
Амаду
27
Мбенг
27
Мбенг
10
Амаду
96
Н'Дорам
29
Сарр
29
Сарр
96
Н'Дорам
60
Ламкель Зе
11
Нгетт
11
Нгетт
60
Ламкель Зе
Нгетт
75
Жозеф
75
Жозеф
Нгетт
12
де Превилль
14
Мафута
14
Мафута
12
де Превилль
Остались в запасе
Лорьян
Метц
11
Тео Ле Бри
АП
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
2
Игор Силва
ЦФ
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
37
Фарид Булайя
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
11
Тео Ле Бри
АП
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
37
Фарид Булайя
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лорьян - Метц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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