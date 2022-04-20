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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ренн
Страсбур - Ренн: обзор матча 20 апреля 2022
Страсбур
20.04.2022, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
4'
Х. Диалло
77'
Л. Ажорк
54'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Ренн
90'
Желтая карточка
Н. Агер
Замена
К. Фила
️️️️
Ф. Жилберт
90'
87'
Замена
М. Тель
️️️️
Б. Сантамария
Желтая карточка
А. Каси
86'
84'
Замена
Л. Чауна
️️️️
М. Терье
Замена
Ж. Аолу
️️️️
И. Сиссоко
79'
ГОЛ! 2:1!
Л. Ажорк
77'
75'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
75'
Замена
Л. Майер
️️️️
Ф. Тайт
Замена
С. Прсич
️️️️
А. Томассон
67'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Диалло
67'
65'
Желтая карточка
Ж. Мартен
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Терье
Пас отдал
Х. Траоре
Замена
А. Каси
️️️️
Д. Ленар
46'
ГОЛ! 1:0!
Х. Диалло
Пас отдал
Ж. Беллегард
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Селс
4
Джику
5
Ньямси
5
Перрен
24
Жилберт
28
Сиссоко
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
4-1-2-2-1
80
Алемдар
14
Траоре
17
Омари
21
Агер
3
Трюффер
7
Сантамария
8
Мартен
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Лаборд
14
Ленар
19
Каси
19
Каси
14
Ленар
24
Жилберт
4
Фила
4
Фила
24
Жилберт
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Аолу
28
Сиссоко
28
Томассон
14
Прсич
14
Прсич
28
Томассон
13
Диалло
9
Гамейро
9
Гамейро
13
Диалло
7
Сантамария
11
Тель
11
Тель
7
Сантамария
29
Тайт
14
Майер
14
Майер
29
Тайт
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
11
Терье
17
Чауна
17
Чауна
11
Терье
Остались в запасе
Страсбур
Ренн
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Страсбур - Ренн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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