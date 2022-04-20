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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Сент-Этьен
Бордо - Сент-Этьен: обзор матча 20 апреля 2022
Бордо
20.04.2022, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Этьен
16'
С. Мара
23'
Ж. Онана
33'
Д. Буанга
65'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Сент-Этьен
90'
+7
Желтая карточка
И. Нею
Замена
Д. Бриан
️️️️
Ж. Онана
88'
87'
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
87'
84'
Желтая карточка
В. Хазри
84'
Желтая карточка
Д. Буанга
Замена
Э. Кватен
️️️️
С. Грегерсен
81'
Замена
Я. Адли
️️️️
С. Мара
75'
Замена
Р. Уден
️️️️
Т. Лакуа
75'
72'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Л. Гурна
72'
Замена
И. Нею
️️️️
Р. Будебуз
71'
Желтая карточка
А. Норден
65'
ГОЛ! 2:2!
А. Норден
Пас отдал
Д. Буанга
57'
Замена
В. Хазри
️️️️
Г. Силва
Желтая карточка
С. Грегерсен
52'
46'
Замена
С. Тиуб
️️️️
М. Трауко
46'
Замена
А. Мукуди
️️️️
А. Бакайоко
44'
Желтая карточка
Л. Гурна
33'
ГОЛ! 2:1!
Д. Буанга
Пас отдал
Р. Будебуз
Желтая карточка
Д. Игнатенко
28'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Онана
Пас отдал
Я. Дилросун
23'
Желтая карточка
Ж. Онана
19'
ГОЛ! 1:0!
С. Мара
Пас отдал
Д. Игнатенко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Жан Онана
ОП
77
Данил Игнатенко
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
33
Абдулайе Бакайоко
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Франсержио
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Пуссен
7
Мангаш
2
Грегерсен
15
Ахмедходжич
23
Гилявоги
14
Онана
77
Игнатенко
6
Лакуа
24
Дилросун
14
Мара
99
Ньянг
3-3-1-3
13
Бернардони
15
Колоджейчак
33
Бакайоко
50
Наде
11
Силва
29
Гурна
47
Трауко
45
Камара
99
Буанга
10
Будебуз
70
Норден
2
Грегерсен
22
Кватен
22
Кватен
2
Грегерсен
14
Мара
29
Адли
29
Адли
14
Мара
6
Лакуа
10
Уден
10
Уден
6
Лакуа
14
Онана
7
Бриан
7
Бриан
14
Онана
33
Бакайоко
2
Мукуди
2
Мукуди
33
Бакайоко
10
Будебуз
91
Нею
91
Нею
10
Будебуз
29
Гурна
24
Аушиш
24
Аушиш
29
Гурна
47
Трауко
9
Тиуб
9
Тиуб
47
Трауко
11
Силва
10
Хазри
10
Хазри
11
Силва
Остались в запасе
Бордо
Сент-Этьен
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Бордо - Сент-Этьен
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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