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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Градец-Кралове
Богемианс 1905 - Градец-Кралове: обзор матча 20 апреля 2022
Богемианс 1905
20.04.2022, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Градец-Кралове
62'
П. Хронек
51'
Я. Кучера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Градец-Кралове
90'
+5
Замена
️️️️
М. Лейбл
90'
+4
Желтая карточка
Д. Васулин
Желтая карточка
D. Kostl
90'
+4
86'
Желтая карточка
Я. Крал
86'
Замена
D. Soukenik
️️️️
Ф. Кубала
83'
Вторая желтая
Ф. Чех
81'
Желтая карточка
Ф. Чех
Замена
Я. Фулнек
️️️️
D. Hasek
79'
71'
Желтая карточка
Ф. Кубала
Желтая карточка
M. Dostal
68'
Желтая карточка
П. Хронек
66'
ГОЛ! 1:1!
П. Хронек
62'
Замена
М. Беран
️️️️
D. Bartek
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кучера
Пас отдал
С. Гаразим
46'
Замена
Я. Рада
️️️️
П. Рыбичка
Желтая карточка
J. Jindrisek
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
18
D. Hasek
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Богемианс 1905
32
Martin Novy
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
7
Михал Беран
АП
10
Антонин Ваничек
ПП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
23
Якуб Рада
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
3-4-3
1
16
4
39
Крапка
0
16
16
Квет
15
Хронек
19
Храмоста
22
18
4-4-2
1
39
Клима
21
Крал
28
Лейбл
25
Чех
28
Кучера
16
Кодеш
2
Гаразим
28
Кубала
15
Васулин
7
Рыбичка
18
22
Фулнек
22
Фулнек
18
0
7
Беран
7
Беран
0
7
Рыбичка
23
Рада
23
Рада
7
Рыбичка
28
Кубала
8
8
28
Кубала
Остались в запасе
Богемианс 1905
Градец-Кралове
32
Martin Novy
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Vilem Fendrich
ВР
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
32
Martin Novy
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Богемианс 1905 - Градец-Кралове
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
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