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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Яблонец
Баник - Яблонец: обзор матча 20 апреля 2022
Баник
20.04.2022, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Яблонец
11'
Д. Бухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Яблонец
84'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Д. Гоушка
Замена
Л. Такакш
️️️️
Д. Бухта
80'
78'
Замена
В. Кубишта
️️️️
Я. Кроб
68'
Желтая карточка
Я. Зелены
66'
Желтая карточка
Д. Гоушка
Желтая карточка
J. Fleisman
66'
64'
Желтая карточка
V. Kadlec
Замена
Š. Falta
️️️️
Н. Кузманович
64'
62'
Замена
V. Kadlec
️️️️
Я. Сильны
57'
Желтая карточка
М. Сурзин
Желтая карточка
Д. Лишка
49'
Желтая карточка
Д. Ндефе
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бухта
Пас отдал
J. Fleisman
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
4-5-1-1
25
2
Ндефе
38
Покорны
27
Лишка
26
Калоц
14
19
Бухта
5
9
11
Кузманович
0
4-3-1-2
1
Гануш
23
Сурзин
30
Зелены
16
Кроб
4
Мартинец
8
Гоушка
27
Кратохвил
7
Поважанец
11
Пиларж
21
Сильны
26
Малински
19
Бухта
22
Такакш
22
Такакш
19
Бухта
11
Кузманович
20
20
11
Кузманович
16
Кроб
27
Кубишта
27
Кубишта
16
Кроб
8
Гоушка
9
Икаунекс
9
Икаунекс
8
Гоушка
21
Сильны
7
7
21
Сильны
Остались в запасе
Баник
Яблонец
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
30
Властимил Хрубы
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Баник - Яблонец
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
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