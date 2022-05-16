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    Расписание матчей 16-05-2022

    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 6 тур
    16 мая, понедельник
    00:00
    Ботафого
    3:1
    Форталеза
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    00:00
    Аваи
    1:2
    Жувентуде
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    01:00
    Гойас
    1:0
    Сантос
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 7 тур, группа B
    16 мая, понедельник
    13:00
    Чертаново
    0:0
    Балтика-БФУ
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 31 тур
    16 мая, понедельник
    13:00
    Туапсе
    0:5
    Легион
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    14:00
    Алания-2
    1:2
    Дружба
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    16:00
    Ротор-2
    2:2
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    16:30
    Динамо Мх
    1:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    16:30
    Форте
    2:3
    Чайка
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    17:00
    СКА
    2:2
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    17:00
    Кубань Холдинг
    1:0
    Анжи
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    18:00
    Динамо
    3:1
    Ессентуки
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 8 тур, группа A
    16 мая, понедельник
    15:00
    Енисей-М
    1:0
    Ленинградец
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2021/2022), 37 тур
    16 мая, понедельник
    16:00
    Спартак-2
    3:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 6 тур
    16 мая, понедельник
    19:00
    Олесунн
    0:2
    Мольде
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Буде-Глимт
    1:1
    Тромсе
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Кристиансунн
    0:3
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Лиллестрем
    1:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Русенборг
    3:0
    Сандефьорд
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Одд
    0:4
    Хаугесунд
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Викинг
    3:0
    Йерв
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    21:00
    Волеренга
    1:1
    ХамКам
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 37 тур
    16 мая, понедельник
    19:30
    Сампдория
    4:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    21:45
    Ювентус
    2:2
    Лацио
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 37 тур
    16 мая, понедельник
    20:00
    Ризеспор
    1:2
    Сивасспор
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    20:00
    Галатасарай
    3:2
    Адана Демирспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 9 тур, группа A
    16 мая, понедельник
    20:00
    Силькеборг
    1:4
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 1/2 финала, ответный матч
    16 мая, понедельник
    21:45
    Хаддерсфилд Таун
    1:0
    Лутон Таун
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 37 тур
    16 мая, понедельник
    22:00
    Ньюкасл
    2:0
    Арсенал
    Матч завершен
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