апрель 2022
май 2022
Бразилия. Серия А 2022, 6 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 7 тур, группа B
16 мая, понедельник
13:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 31 тур
16 мая, понедельник
16:30
Матч завершен
16 мая, понедельник
17:00
Матч завершен
16 мая, понедельник
17:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 8 тур, группа A
16 мая, понедельник
15:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2021/2022), 37 тур
Норвегия. Элитсериен 2022, 6 тур
16 мая, понедельник
19:00
Матч завершен
16 мая, понедельник
19:00
Матч завершен
16 мая, понедельник
19:00
Матч завершен
16 мая, понедельник
19:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2021/2022), 37 тур
Турция. Суперлига (2021/2022), 37 тур
16 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2021/2022), 9 тур, группа A
16 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2021/2022), 1/2 финала, ответный матч
16 мая, понедельник
21:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2021/2022), 37 тур