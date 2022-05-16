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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 16 мая 2022
Ньюкасл
16.05.2022, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
55'
Б. Уайт (АГ)
85'
Б. Гимарайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Арсенал
90'
+5
Желтая карточка
Г. Джака
Замена
Д. Гэйл
️️️️
К. Уилсон
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Б. Гимарайнс
85'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
А. Сен-Максимен
77'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
76'
73'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Габриэль
62'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Н. Тавареш
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Уайт
55'
53'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Э. Смит-Роу
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Ф. Шер
49'
46'
Желтая карточка
Э. Нкетиа
39'
Замена
С. Соареш
️️️️
Т. Томиясу
8'
Желтая карточка
Б. Уайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
23
Таргетт
5
Шер
33
Берн
17
Крафт
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
4
Уайт
6
Габриэль
17
Тавареш
34
Джака
6
Эль-Ненни
7
Сака
8
Эдегор
32
Смит-Роу
9
Нкетиа
10
Сен-Максимен
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
5
Шер
24
Ласселлс
24
Ласселлс
5
Шер
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
13
Уилсон
34
Гэйл
34
Гэйл
13
Уилсон
5
Томиясу
21
Соареш
21
Соареш
5
Томиясу
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
17
Тавареш
91
Ляказетт
91
Ляказетт
17
Тавареш
6
Габриэль
19
Пепе
19
Пепе
6
Габриэль
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Бернд Лено
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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