Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Мидтьюлланд
Силькеборг - Мидтьюлланд: обзор матча 16 мая 2022
Силькеборг
16.05.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
1 : 4
Завершен
Мидтьюлланд
90+3'
А. Клинге
7'
Э. Чилуфья
49'
М. Тюхосен
53'
М. Тюхосен
87'
Жуниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Мидтьюлланд
ГОЛ! 1:4!
А. Клинге
Пас отдал
С. Тенгстедт
90'
+3
87'
ГОЛ! 0:4!
Жуниньо
Пас отдал
Эвандер
Замена
О. Сонне
️️️️
Р. Карстенсен
81'
78'
Замена
Шарлес
️️️️
Э. Чилуфья
Замена
А. Оггесен
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
73'
Замена
А. Клинге
️️️️
Р. Гояни
65'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
65'
64'
Замена
М. Майер
️️️️
Р. Онидика
53'
ГОЛ! 0:3!
М. Тюхосен
Пас отдал
Э. Чилуфья
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Тюхосен
Пас отдал
Эвандер
46'
Замена
П. Систо
️️️️
Г. Исаксен
46'
Замена
Жуниньо
️️️️
Х. Дальсгаард
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чилуфья
Пас отдал
А. Дрейер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Мидтьюлланд
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Силькеборг
18
Мадс Каалунд
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
2-5-3
1
Ларсен
29
Карстенсен
3
Феликс
23
Тордарсон
6
Бринк
23
Гояни
7
Валлис
8
Йоргенсен
3
Сальквист
4
Энгель
9
Хелениус
3-3-2-1-2
3
Хег
2
Андерссон
17
Тюхосен
3
Дальсгаард
25
Онидика
28
Святченко
11
Исаксен
10
Эвандер
10
Дрейер
1
14
Чилуфья
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
29
Карстенсен
22
Сонне
22
Сонне
29
Карстенсен
23
Гояни
19
Клинге
19
Клинге
23
Гояни
23
Тордарсон
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Тордарсон
3
Дальсгаард
18
Жуниньо
18
Жуниньо
3
Дальсгаард
14
Чилуфья
35
Шарлес
35
Шарлес
14
Чилуфья
11
Исаксен
77
Систо
77
Систо
11
Исаксен
25
Онидика
7
Майер
7
Майер
25
Онидика
Остались в запасе
Силькеборг
Мидтьюлланд
18
Мадс Каалунд
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
30
Джаред Томпсон
ВР
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
18
Мадс Каалунд
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Силькеборг - Мидтьюлланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
Новости команд
Все
Силькеборг
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+