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    Ким Поульсен

    Тренер
    Имя Ким
    Фамилия Поульсен
    Гражданство Дания
    Дата рождения 22 марта 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Силькеборг 8 4 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Люнгбю 2 : 2 Силькеборг
    22.07.2022 Мидтьюлланд 1 : 3 Силькеборг
    31.07.2022 Силькеборг 2 : 0 Брондбю
    08.08.2022 Силькеборг 3 : 1 Ольборг
    14.08.2022 Виборг 2 : 0 Силькеборг
    21.08.2022 Нордшелланд 0 : 2 Силькеборг
    28.08.2022 Силькеборг 1 : 2 Оденсе
    02.09.2022 Копенгаген 1 : 0 Силькеборг
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