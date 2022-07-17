Ким Поульсен
Тренер
|Имя
|Ким
|Фамилия
|Поульсен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|22 марта 1959
|Имя
|Ким
|Фамилия
|Поульсен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|22 марта 1959
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Силькеборг
|8
|4
|3
|1
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Люнгбю
|2 : 2
|Силькеборг
|22.07.2022
|Мидтьюлланд
|1 : 3
|Силькеборг
|31.07.2022
|Силькеборг
|2 : 0
|Брондбю
|08.08.2022
|Силькеборг
|3 : 1
|Ольборг
|14.08.2022
|Виборг
|2 : 0
|Силькеборг
|21.08.2022
|Нордшелланд
|0 : 2
|Силькеборг
|28.08.2022
|Силькеборг
|1 : 2
|Оденсе
|02.09.2022
|Копенгаген
|1 : 0
|Силькеборг