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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Мольде
Олесунн - Мольде: обзор матча 16 мая 2022
Олесунн
16.05.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
0 : 2
Завершен
Мольде
3'
М. Эйкрем
43'
Р. Зехнини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Мольде
Желтая карточка
О. Солнердал
90'
+2
Замена
J. Moe
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
85'
Замена
О. Солнердал
️️️️
Ф. Хауген
85'
84'
Желтая карточка
Э. Хауган
78'
Замена
К. Хауген
️️️️
Э. Кнутсон
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
К. Эдемарксбаккен
70'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
А. Андерсен
70'
68'
Замена
М. Болли
️️️️
Р. Зехнини
67'
Замена
Э. Хауган
️️️️
М. Бьорнбак
61'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
М. Эйкрем
50'
Желтая карточка
С. Маннсверк
Замена
С. Нордли
️️️️
Д. Канаджижа
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Р. Зехнини
Желтая карточка
П. Голубович
26'
Желтая карточка
Д. Канаджижа
21'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Эйкрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
7
Ненасс
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
20
Оскар Солнердал
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
5
Симен Рафн
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
14
Торбьорн Каллеваг
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
2-2-1-5
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
7
Ненасс
27
Канаджижа
33
Эдемарксбаккен
5
Феллман
7
Хауген
25
Мяяття
30
Андерсен
9
Хауген
3-2-2-3
28
Карлстрем
25
Линнес
15
Бьорнбак
33
Риса
20
Маннсверк
10
Брейвик
15
Кнутсон
23
Эйкрем
16
Хансен
28
Гредем
98
Зехнини
25
Мяяття
18
18
25
Мяяття
7
Хауген
20
Солнердал
20
Солнердал
7
Хауген
27
Канаджижа
7
Нордли
7
Нордли
27
Канаджижа
30
Андерсен
38
38
30
Андерсен
33
Эдемарксбаккен
14
Каллеваг
14
Каллеваг
33
Эдемарксбаккен
15
Кнутсон
28
Хауген
28
Хауген
15
Кнутсон
15
Бьорнбак
19
Хауган
19
Хауган
15
Бьорнбак
23
Эйкрем
15
Кааса
15
Кааса
23
Эйкрем
98
Зехнини
14
Болли
14
Болли
98
Зехнини
Остались в запасе
Олесунн
Мольде
1
Michael Lansing
ВР
5
Симен Рафн
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
5
Симен Рафн
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Олесунн - Мольде
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
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