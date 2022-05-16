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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Сивасспор
Ризеспор - Сивасспор: обзор матча 16 мая 2022
Ризеспор
16.05.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Сивасспор
22'
Т. Бойд
31'
Э. Йесилюрт
75'
Ф. Ульвестад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Сивасспор
90'
+3
Замена
И. Кофи
️️️️
М. Градель
90'
Замена
З. Эрдал
️️️️
Ф. Файр
89'
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
83'
Желтая карточка
М. Ятабаре
Замена
Я. Боласи
️️️️
A. Umar
81'
76'
Замена
О. Кайоде
️️️️
Э. Йесилюрт
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
Д. Хюммет
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ульвестад
Пас отдал
М. Ятабаре
Желтая карточка
К. Понк
65'
55'
Желтая карточка
Х. Арслан
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
P. Demba CissÃ©
46'
Замена
R. Mendes
️️️️
Т. Бойд
46'
Желтая карточка
L. Phiri
36'
31'
ГОЛ! 1:1!
Э. Йесилюрт
Пас отдал
Ф. Ульвестад
ГОЛ! 1:0!
Т. Бойд
Пас отдал
Э. Сабо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
66
Guvenc Usta
ЦП
99
Efe Tecimer
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
2-4-1-3
23
Аккан
77
Генюл
26
Понк
6
Албайрак
52
Сабо
19
36
19
Бойд
23
Хюммет
53
Топджу
9
4-3-3
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
2
Огуз
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
17
Йесилюрт
6
Ульвестад
9
Ятабаре
19
11
Боласи
11
Боласи
19
19
Бойд
11
11
19
Бойд
23
Хюммет
17
17
23
Хюммет
9
20
Похьянпало
20
Похьянпало
9
76
Файр
58
Эрдал
58
Эрдал
76
Файр
10
Градель
5
Кофи
5
Кофи
10
Градель
17
Йесилюрт
80
Кайоде
80
Кайоде
17
Йесилюрт
Остались в запасе
Ризеспор
Сивасспор
30
Zafer Gorgen
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
66
Guvenc Usta
ЦП
99
Efe Tecimer
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
Главный тренер
Хикмет Караман
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
66
Guvenc Usta
ЦП
99
Efe Tecimer
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Ризеспор - Сивасспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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