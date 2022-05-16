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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Сандефьорд
Русенборг - Сандефьорд: обзор матча 16 мая 2022
Русенборг
16.05.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
3 : 0
Завершен
Сандефьорд
7'
С. Веччиа
58'
Э. Тагсет
65'
С. Веччиа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Сандефьорд
Замена
В. Хофф
️️️️
В. Йенсен
83'
81'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
Э. Тагсет
79'
74'
Замена
К. Янсен
️️️️
Ф. Слердаль
74'
Замена
Y. Chaib
️️️️
Ф. Ньенету
74'
Замена
Х. Сингх
️️️️
L. Markmanrud
Замена
А. Андерссон
️️️️
С. Роджерс
66'
Замена
К. Хольс
️️️️
С. Веччиа
66'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
О. Скарсем
66'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Веччиа
65'
64'
Желтая карточка
В. Куртович
ГОЛ! 2:0!
Э. Тагсет
Пас отдал
О. Скарсем
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Веччиа
Пас отдал
Н. Хольм
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
25
Александер Нильссон
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Франклин Ньенету
ПВ
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
3
Квинт Янсен
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2-5-1-2
1
Хансен
5
Роджерс
29
Рейтан
55
Йенсен
8
Беркеейет
20
Тагсет
7
Хенриксен
77
Скарсем
23
Веччиа
2
Вагич
29
Хольм
2-1-2-2-4
25
Тайе
3
Смайлерс
19
Куртович
8
Айер
25
Нильссон
7
Ньенету
11
Офкир
9
Тветер
1
3
22
Слердаль
20
Тагсет
19
Перейра
19
Перейра
20
Тагсет
5
Роджерс
18
Андерссон
18
Андерссон
5
Роджерс
77
Скарсем
5
Скьельбред
5
Скьельбред
77
Скарсем
55
Йенсен
15
Хофф
15
Хофф
55
Йенсен
23
Веччиа
19
Хольс
19
Хольс
23
Веччиа
22
Слердаль
3
Янсен
3
Янсен
22
Слердаль
7
Ньенету
11
11
7
Ньенету
3
24
Сингх
24
Сингх
3
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
Остались в запасе
Русенборг
Сандефьорд
18
Брайан Фиабема
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
24
Andre Sodlund
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
18
Брайан Фиабема
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
24
Andre Sodlund
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Русенборг - Сандефьорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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