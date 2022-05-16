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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - ХамКам
Волеренга - ХамКам: обзор матча 16 мая 2022
Волеренга
16.05.2022, понедельник, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
1 : 1
Завершен
ХамКам
76'
Л. Жута
56'
Й. Энкеруд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - ХамКам
90'
+4
Замена
А. Нури
️️️️
В. Конгсро
90'
+1
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
E. Sildnes
90'
+1
Замена
J. Dunn-Johnson
️️️️
Ф. Сьелстад
Замена
J. Nation
️️️️
Б. Бьярнасон
85'
Замена
Я. Энг
️️️️
Т. Кристенсен
80'
ГОЛ! 1:1!
Л. Жута
Пас отдал
О. Сахрауи
76'
Замена
О. Хольм
️️️️
Т. Исмахил
62'
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
62'
56'
ГОЛ! 0:1!
Й. Энкеруд
Пас отдал
В. Конгсро
44'
Желтая карточка
В. Конгсро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
10
Emil Sildnes
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
16
Кристиан Эриксен
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Волеренга
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
4-2-2-2
1
Хауг
6
Хеденстад
25
Бьярнасон
35
Жута
37
Насберг
16
Бьордал
10
Кристенсен
11
Сахрауи
15
Доннум
88
Исмахил
9
Кьяртанссон
2-5-3
1
4
Куруджай
18
Конгсро
33
Мелгалвис
4
4
Опсал
18
Серенсен
10
28
Энкеруд
16
Эриксен
23
Сьелстад
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
88
Исмахил
15
Хольм
15
Хольм
88
Исмахил
10
Кристенсен
17
Энг
17
Энг
10
Кристенсен
25
Бьярнасон
4
4
25
Бьярнасон
18
Конгсро
33
Нури
33
Нури
18
Конгсро
10
7
Фараас
7
Фараас
10
23
Сьелстад
5
5
23
Сьелстад
Остались в запасе
Волеренга
ХамКам
20
Сиди Джатта
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Lars Jendal
ВР
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
20
Сиди Джатта
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Волеренга - ХамКам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
ХамКам
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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